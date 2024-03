Reformas exprés de comercios y pisos dan vida a las empresas al no existir obra nueva

Locales comerciales –en su mayoría de franquicias– ocultos tras los andamios, el escaparate tapado, y carteles como “estamos en obras” o “volvemos pronto”, se repiten hace días en Ourense tras rematar el periodo de rebajas. Solo en Santo Domingo, están en reforma tres negocios. Uno es el de Mango, que anexiona y reforma también la tiendan colindante de Desigual, pues esta última cierra en Ourense y otra la cadena de calzados.

Una zapatería, en una reforma exprés ya rematada. | // I.OSORIO / M.J. Álvarez

Son reformas exprés, con las que las grandes cadenas, las que más pueden permitirse estas inversiones de obras periódicas, pretenden, una vez retirada la ropa o calzado de la pasada temporada, renovar escaparate y decoración interior para atraer al cliente y exponer las nuevas prendas o complementos de la temporada primavera-verano.

Unas obras marcadas por la agilidad para reabrir cuanto antes, que están siendo el balón de oxígeno, para estas empresas especializadas, junto con la reforma de pisos usados o de segunda mano, ante la falta de oferta de obra nueva en la ciudad, por un parón urbanístico como consecuencia de la anulación, por sentencia firme, del Plan General de Ordenación, (PxOM) y sin una nueva planimetría en vigor, que de seguridad jurídica a los constructores.

El último balance que había realizado Benito Iglesias, presidente de la Federación Gallega de Empresarios, Fegein estimaba que en estos años han cerrado empresas y se han perdido mano de obra al no haber esa necesaria obra nueva.

Más obras tras la pandemia

Propietarios de empresas de reformas como Juan Añel, de la firma Añel & Yáñez, una de las que atesora más experiencia en ese mercado, reconocen que “es cierto que se están reformando muchos comercios tras el cambio temporada. En el caso de las franquicias, suelen recurrir a empresas foráneas que realizan sus obras, y lo que más está moviendo nuestro sector son las reformas de pisos, por esa falta de obra nueva”.

Según este empresario, también arrancaron muchas reformas tras la pandemia, pues con el confinamiento “provocó que muchas personas detectaran carencias en su piso, al tener que estar de forma permanente, que no habían notado cuando tenían vida laboral fuera y solo volvían a casa a comer o dormir; por eso empezaron reformas para mejorar, tirar tabiques, ampliar espacios”.

“También se reforman casas”

Roberto Puga, de Decoración Puga, es una de las empresas que estuvo trabajando en una de esas reforma exprés de negocios comerciales para recibir la nueva temporada de ventas, en concreto de la tienda cadena gallega calzados Krack en Santo Domingo, cuya reforma remató

“Son obras rápidas, y esta la entregamos pronto; pero es cierto que como empresa de decoración y reformas lo que más están pidiendo son reformas de pisos, y también hay demanda para restaurar o comprar viviendas unifamiliares” indica”·

Es decir que esta tendencia que arrasó tras la pandemia, a la búsqueda de un refugio en el que estar preparados ante otro posible confinamiento, sigue al alza.

Algunas empresas de reformas de Ourense también trabajan en otros puntos de Galicia, como hacía ayer la firma de Juan Añel, con una reforma en Nigrán, o marcas como J.Carlos, una de las históricas del sector que trabajan ya por toda España.

Pero es la reforma de pisos la que mantiene en auge aún oficios relacionados con la construcción en Ourense e incluso estudios de arquitectos, se han reconvertido en interioristas y realizan los diseños, para buscar salida ante la falta de proyectos constructivos al carecer de un PXOM.

“Al haber poca oferta de pisos nuevos, la gente con poder adquisitivo reforma el que tiene o compra otro usado para reformar. Esto si se encarga a empresas de Ourense para tenerlas cerca si surge algún problema” indica Añel.

Lamenta también que “otras ciudades consiguieron aprobar su plan, como Vigo, donde solo están pendiente de unos cambios que le pide la Xunta, mientras Ourense sigue esperando el milagro.

Los costes medios para la rehabilitación de una vivienda usada oscilan de los 350 a los 750 euros el metro cuadrado

Aprovechar la vivienda en propiedad o comprar una ya usada para reformar, con el fin de darle tanto un uso particular, como para destinarlo al mercado de alquiler, que es altamente deficitario, en oferta, es otra de las decisiones más habituales. La reforma de lo ya construido, deberían de ser casi obligadas , en una provincia que ha duplicado en la última década el número de vivienda vacías, que se sitúa por encima del 47,5% y sitúa a Ourense en la provincia a con más viviendas sin habitar. Empresarios como Roberto Puga, no se atreven a dar precios de lo que puede costar la reforma media de un piso porque, “varía mucho según el tipo de material que elija el cliente”, es decir los acabados alicatados, griferías, baños y demás . “Podemos partir de 30.000 euros para algo más básico hasta... difícil poner una cifra” reconoce. Según los expertos del sector, los baremos medios por metro cuadrado reformado estarían entre una básica de 350 euros el metro, lo que supone en torno a 35.000 euros para un piso de 100 metros cuadrados, un coste que evidentemente no puede incluir cocinas o baños de diseño, hasta los 750 euros el metro cuadrado. Es evidente que el mundo de los materiales de construcción y accesorios tiene segmentos de precio muy distantes según categoría estándar o de lujo que reclame el cliente, pero las firmas de reformas consultadas coinciden en que los costes actuales para un piso medio de 70 metros cuadrados estarían entre 25.000 y 50.000 euros.