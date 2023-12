La CIG-Saúde apoya la denuncia por impagos al personal de seguridad del Hospital de O Barco de Valdeorras, en el que la empresa adjudicataria de los servicios de seguridad del Hospital Público de Valdeorras y del Hospital Público de Verín, dejó de abonar las nóminas de los trabajadores que tiene en ambos servicios, afirma la CIG.

Desde el sindicato apuntan que la paga del mes de noviembre y la gratificación de navidad no fueron ingresadas ni en tiempo ni en forma, como establece el convenio de seguridad privada. Ante la insistencia de los trabajadores, “la empresa decía que el Sergas no le había abonado la factura a en su momento, cosa que desmintió pasados unos días. Supuestamente la empresa alega problemas de tesorería para no abonar a los trabajadores”, señala la CIG

El sindicato recuerda que es la cuarta empresa de seguridad que deja de hacer los abonos en cuatro años consecutivos para estas fechas, y le pide al Sergas responsabilidad y que ponga fin al contrato debido a los incumplimientos, así como que abra una vía de sustitución con otra empresa. Asimismo, la CIG demanda al Sergas que, cuando convoque un nuevo concurso de adjudicación, establezca en las cláusulas de impago por la empresa el pago directo de las nóminas, como lo establecen las sentencias previas del juzgado como responsable subsidiario de los impagos.