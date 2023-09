“Llega tarde pero será bueno para la ciudad”

Marcos Salgado (Ourene, 1999) es uno de los muchos egresados de Ingeniería Aeroespacial que tuvo que abandonar Galicia para completar su formación como ingeniero aeronáutico. Alumno de la segunda promoción, acaba de finalizar el máster en la Universidad Politécnica de Madrid y a finales de este mes presentará su TFM, un trabajo relacionado con el proyecto innovador en el que trabaja actualmente en la española Aciturri Aeronáutica.

Él mismo explica que se trata de una empresa “con una larga trayectoria que principalmente se encarga del diseño y la fabricación de partes importantes de aeronaves de grandes fabricantes y también componentes de motores de las empresas más grandes. En los últimos años ha empezado a trabajar en proyectos innovadores para otro tipo de mercados y se encuentra en un momento de crecimiento y expansión internacional”. Aunque no puede desvelar detalles, el joven señala que participa en uno de esos proyectos de innovación.

"Elegí Ingeniería Aeroespacial porque engloba todas las disciplinas que me gustan como la física o las matemáticas”

Salgado decidió estudiar Ingeniería Aeroespacial el mismo año que el título se implantó en Ourense. “En primero de bachillerato no tenía del todo claro qué hacer; la opción que más me llamaba la atención era Física. Pero al estar en ese curso me enteré de que se iba a implantar Ingeniería Aeroespacial al año siguiente y a partir de ahí ya lo tuve claro porque engloba todas las disciplinas que me gustan como la propia física o las matemáticas”.

Estudio térmico para una base humana en Marte

Para su trabajo de fin de grado realizó el estudio térmico de una base para estancias humanas en Marte y finalizó la carrera con el mejor expediente académico de su promoción, por lo que recibió el premio extraordinario. Tuvo claro desde el principio que quería cursar el máster habilitante por lo que no le quedó otra que hacer la maleta. “Tendría que haberse implantado de forma que la primera promoción egresada pudiese haberlo cursado. Evidentemente esto es muy fácil decirlo pero sé que hay mucho trabajo por detrás, y aunque haya llegado tarde me alegro de que haya llegado y espero que se quede durante mucho tiempo, porque es algo bueno no solo para la Escuela sino también para la ciudad”, afirma.

“Ha sido una buena experiencia y no me arrepiento de la elección que hice”

En el máster que cursa en la UPM eligió la mención en Vehículos Espaciales, centrada en el sector espacial. Reconoce que han sido dos años “muy intensos” en exigencia y carga de trabajo, si bien el segundo curso, con las materias de la especialidad “es más agradable y llevadero”. Con todo, añade, “ha sido una buena experiencia y no me arrepiento de la elección que hice”. Respecto a su futuro, aspira a poder continuar su formación y trabajar en proyectos innovadores.