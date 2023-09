Cabezas renuncia a su acta de edil tres meses después de perder las elecciones municipales

El PP ya no tendrá que seguir forzando a Manuel Cabezas para que deje su escaño en el Concello de Ourense. El presidente de la junta local del PP y candidato popular a la Alcaldía se va, y lo anunció –tres meses después de haber perdido las elecciones a la Alcaldía de Ourense– con la presentación ayer del escrito de renuncia a su acta de concejal, por lo que ya no asistirá al pleno ordinario convocado para hoy viernes en el Concello. Le sustituirá, próximamente, la número 8 de la lista popular en las municipales, Sonia Ogando, que ya fue concejala de Urbanismo durante el tiempo que duró el bipartito entre Jácome y PP en el Concello.

Cabezas cumplía así ayer lo que había anunciado el 17 de junio de este año, tras el pleno de investidura de Gonzalo Pérez Jácome (DO) como alcalde, cuando anunció que no seguiría en el Concello de Ourense.

La decisión se produjo entonces, tras sentirse ninguneado por la dirección gallega del PP, que había sellado un pacto a sus espaldas la noche anterior, por el que el PP dejaba la Alcaldía de Ourense a Jácome, que obtuvo 10 escaños, frente a 7 del PP, los 6 del PSOE y 4 del BNG, a cambio de que el ahora alcalde apoyara al PP para seguir gobernando en la Diputación, donde los populares están en minoría.

De hecho, el propio Cabezas y sus ediles iban a secundar con PSOE y BNG la investidura del candidato socialista Francisco Rodríguez como alcalde para poder propiciar un gobierno local alternativo a Jácome. El candidato popular reconoció que se enteró horas antes del pleno de investidura de Jácome, que el PPdeG tenía ese pacto con el líder de DO, que desautorizaba totalmente el acuerdo de su presidente local del PP

Aquellas declaraciones de Cabezas, poniendo en tela de juicio el pacto de la dirección gallega con Jácome, no gustaron en el PPdeG, y la situación empezó a hacerse aún más insostenible cuando el presidente del grupo municipal del PP cursó baja en las siguientes sesiones plenarias, alegando problemas de agenda que no convencían al partido.

De hecho, parte de la militancia, apoyados por el PPdeG que le había pedido en varias ocasiones a Cabezas que se fuera, pensaban forzar una junta local del PP en la ciudad para forzar su marcha también de este cargo orgánico, y pedir una gestora provisional en tanto no se producía un nuevo congreso local para sustituir a Cabezas en la presidencia. Esa asamblea se hará igualmente pero ya no de forma forzada sino con la anuencia del presidente local del partido, que se espera no ponga objeciones a su relevo.

Ayer Manuel Cabezas, que fue alcalde por mayoría en Ourense entre 1995 y 2007, confirmó que dejaba su escaño en el Concello. Una decisión que toma a la vista de los resultados “democráticos” de las urnas que le impiden “hacer lo que creo que mejor se hacer, que es gestionar”.

En una carta de despedida, Cabezas considera por tanto que el liderazgo “no puede estar en mis manos, si no en las de mis compañeros y compañeras, porque son las personas que han de iniciar una nueva etapa política, que sintonice plenamente con el ciudadano, para lograr el objetivo de recuperar la Alcaldía para el PP, y poner así en marcha el proyecto de ciudad que con tanta ilusión elaboramos”.

La primera llamada personal rapara comunicar su renuncia al escaño fue para el presidente del PPdG, Alfonso Rueda. Posteriormente Cabezas, a media mañana de ayer, participó en la reunión del grupo popular preparatoria del pleno donde se despidió de sus compañeros.

“Un militante más del PP”

En esa carta de despedida explica que ya mostró su decisión de irse durante el pleno de constitución de la corporación, pero “entendimos que era conveniente esperar a la constitución de la Diputación, a las elecciones generales y al arranque del curso político y constitución de Parlamento y Senado”.

Advierte de que “seguiré como un militante más del PP, trabajando para que, como siguiente objetivo, Alfonso Rueda vuelva a presidir la Xunta, después de las próximas elecciones autonómicas, porque creo que eso es lo mejor para Galicia y para Ourense” .

Su carta apela a la buena educación que siempre defendió en política y que entendía se había perdido en el Concello de Ourense, y por tanto da las gracias “a toda la candidatura que trabajó conmigo durante los meses de campaña, y a los casi 14.000 votantes que nos dieron su confianza”, así como al partido, a sus militantes y en especial a Nuevas Generaciones del PP.

En estos meses se barajó que la demora en irse se debía a un resquicio legal con algún fallo, tras las denuncias de campaña contra Jácome que pudieran inhabilitarlo, Pero eso parece que no va a producirse y en estos momentos algunas abstenciones como la que hizo el PP en el tema de las luces navideñas, para no romper la entente con Jácome en la Diputación, no responden a lo que votaría Cabezas.

Baltar agradece y elogia el legado Cabezas

El presidente provincial del PPdeOU, Manuel Baltar, trasladó ayer públicamente a Manuel Cabezas su “respeto y reconocimiento”, después de anunciar su renuncia al acta de concejal, “una decisión completamente personal de Manuel Cabezas, y que por supuesto merece todo el respeto”, señaló Manuel Baltar, que quiso reconocer “su enorme trabajo y dedicación por la ciudad de Ourense, después de ser elegido por la militancia”.

Califica a Cabezas de “referente de Ourense y de su compromiso con la ciudad ”, remarcó Baltar, que defendió su labor en el ayuntamiento, y de todo el Partido Popular, “a favor de los intereses de los vecinos”.

Para PSOE y BNG, la caída muestra a un PP “esposado, rehén de Jácome”

El grupo municipal socialista señaló ayer tras conocer la renuncia de Manuel Cabezas a su acta como edil que “el PP de los Feijóo, Tellado, Rueda y Prado hace tiempo que monitorizó al PP de la ciudad de Ourense y lo transformó en un auténtico ‘meme’ ante la ciudadanía”, según manifestó la portavoz socialista Natalia González.

“Lo único que les faltaba era entregar la cabeza de Manuel Cabezas a Jácome, tras darle dos veces la Alcaldía” , lamentó la también secretaria general del PSdeG-PSOE en la ciudad. “Ahora solo queda despejar la incógnita de si volverán al gobierno de Jácome por tercera vez”, sentenció la portavoz municipal del grupo socialista.

Por su parte el portavoz del BNG en el Concello, Luís Seara, considera que esta renuncia acredita que “el PP se pliega a las demandas de Jácome para sacar a Cabezas del Ayuntamiento. Jácome tiene esposado al PP, un rehén en sus manos”. Añade que “una vez más, el PP prefiere a un alcalde letal para la ciudad, que defender los intereses de Ourense y de sus vecinos”.