Ourense registra 12 víctimas mortales en carreteras, una menos que en todo 2022

Un minero de 33 años en Manzaneda. Una mujer de 61 años, auxiliar de farmacia y natural de Castro Caldelas, que iba a trabajar.Un sexagenario aplastado por su propio camión, tras despeñarse por un terraplén también en Manzaneda.Un nonagenario que circulaba por una carretera provincial que se salió de la vía. Estas son algunas de las víctimas mortales en carretera desde enero hasta este mes.

La última ayer en la OU-531, que une Xinzo y Cortegada, donde un joven de 27 años y nacionalidad venezolana, se salió de la vía por el margen derecho y cochó contra un árbol, para posteriormente volcar. Sudeció a las 7.00 horas de ayer y los servicios de emergencias no pudieron hacer otra cosa que confirmar la muerte del conductor.

La Dirección General de Tráfico cuantifica desde el primer día del año hasta hoy, un total de 12 víctimas mortales en carretera, lo que supone una menos que la cantidad total que se produjo en 2022. Un registro que preocupa a la Guardia Civil de Tráfico con los meses de otoño por delante y que pretende “alertar” de actitudes incívicas e irresponsables al volante, pero también en las horas previas a realizar la conducción.

En las 12 víctimas mortales no hay un factor común, sino que algunas fueron por salidas de vía, otras por un vuelco, conducción distraída, colisión múltiple, atropello y causas relacionadas con el consumo de alcohol y drogas en las horas previas a realizar el viaje.

El teniente Juan Carlos Nogueiras, responsable del destacamento de Tráfico en Verín, es una de las voces autorizadas para alertar de los peligrosos que implica la conducción en situaciones indeseadas y también para aconsejar.

Dice que “ante todo, lo que pedimos desde la Guardia Civil de Tráfico es civismo, educación y prudencia al volante. Cuando hablamos de educación no solo nos referimos a las normas de comportamiento básicas que tenemos, sino también a una educación vial que se base en la solidaridad desde todos los puntos de vista, desde los peatones, los ciclistas o los conductores. Todos tenemos que respetar y ser respetados”.

Y también es tajante alegando que “dar la noticia de que se ha muerto alguien a una familia es dura, pero en algunos de los casos, no hemos visto una reacción de demasiada sorpresa, sino todo lo contrario. No podemos ser egoistas en la carretera y debemos poner por delante la solidaridad, porque malos conductores seguirá habiendo, pero no podemos dejar que un motivo de alegría como una fiesta de pueblo, un cumpleaños o una verbena sean un peligro para otros conductores que sí cumplen con las normas”.

Ante el regreso de las vacaciones la semana que viene, el teniente Nogueiras quiere mandar un mensaje de “prudencia” a los miles de ourensanos que volverán a sus hogares, pero también a aquellos que se van a desplazar en las próximas semana a cualquier territorio de la comunidad o del país.

Nogueiras explica que “el factor humano es el que podemos controlar y es por ello que tenemos y debemos que estar en unas condiciones óptimas para conducir, descansando cada dos horas o dos horas y media y llevando una ropa adecuada para hacerlo”. Y destaca que “no podemos estar conducción y mirando el móvil o utilizando el GPS es perjudicial para nosotros, pero también para otros usuarios que van en la vía”.

Enfatiza en el mensaje de “adaptarse a las circunstancias” teniendo precaución con una meteorología adversa o con el estado de las carretereras. Sobre esto último, alega que “últimamente, por la circunstancia que sea, los conductores nos recuerdan que las carreteras están bacheadas y no tienen un firme correcto para la conducción. Y tenemos que reconocer que hay un deficiente mantenimiento en algunas de ellas”.

También pide tener especial atención a los animales salvajes, como es el caso del jabalí no solo en las vías locales o provinciales, sino también en las interurbanas o incluso en las autovías. Nogueiras termina diciendo que “Ourense y Lugo están en la cuarta posición nacional en atropello de animales y evitarlos o chocar contra ellos puede hacer que tengamos un accidente o peor aún, que fallezcamos”.