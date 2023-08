Un incendio en la parroquia de Fumaces (Riós) ha calcinado más de 20 hectáreas. También obligó a cortar la circulación en la N-525 a su paso por el municipio ourensano al afectar el humo la visibilidad en la conducción, aunque pocos minutos después quedaba restablecida.

Las llamas se iniciaban poco después de las 16:00 de esta tarde y en menos de dos horas ya habían arrasado más de 20 hectáreas. Por el momento, el fuego no está en una zona próxima a casas y, aunque no está estabilizado, la superficie quemada no se ha ampliado desde mitad de la tarde.

Aunque las altas temperaturas experimentadas en la zona durante las últimas jornadas se han moderado, en el momento del incendio superaban los 32 grados, según datos de Meteogalicia, y las rachas de viento superaron incluso los 23 kilómetros por hora.

ACTIVO un incendio forestal no concello ourensán de Riós, parroquia de Fumaces e a Trepa, que segundo as últimas estimacións afecta unha superficie de arredor de 20 hectáreas. #IFFumaceseatrepaRiós — incendios 085 (@incendios085) 24 de agosto de 2023

En el lugar trabajan en este momento dos técnicos, siete agentes, 11 brigadas, siete motobombas, dos palas, seis aviones y cinco helicópteros.

Segundo foco en Verín

A las 17.19 horas y a tan solo unos kilómetros de Riós, se activó otro incendio, concretamente en la población de Vilamaior do Val, en el concello de Verín. En este caso, para el control de este fuego se mobilizaron tres agentes, cinco brigadas, cuatro motobombas y cuatro helicópteros.

Sobrevoando lume en Castrelo de Val pic.twitter.com/1rk4XY25RA — Brigada de Marroxo (@BMarroxo) 24 de agosto de 2023

Las llamas quedaron controladas alrededor de las 19:20, tras llevarse por delante siete hectáreas.