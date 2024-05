El alumnado de Enfermería, en vilo ante la integración en la UVigo: “No sabemos nada”

El alumnado de la Escuela de Enfermería de Ourense critica la falta de información oficial ante el proceso de integración de los estudios en la Universidade de Vigo (UVigo). La creación de la facultad única con tres sedes (una en Vigo, otra en Pontevedra y otra en Ourense) les preocupa: temen la pérdida de la presencialidad y, con ello, de la calidad de la enseñanza. La UVigo prevé iniciar el proceso en septiembre de 2025 con un curso completo integrado, pero son muchas las dudas que todavía están sobre la mesa.

“Estamos muy preocupados y tenemos muchísimas preguntas. ¿Vamos a tener clases online? ¿Tendremos que desplazarnos a Pontevedra para hacer cualquier prueba, con el coste económico que conlleva? ¿Y respecto a las prácticas?”, se pregunta Laura Garrido, delegada del 2º curso de la escuela.

Desde que inició su formación en la Escuela sabía que el grado se integraría en la UVigo. “Era algo que todos queríamos, tener buenas instalaciones, recursos, ambiente universitario... Pensamos que tendría muchas ventajas, hasta que nos enteramos de la creación del máster y de su adscripción a la facultad de Fisioterapia de Pontevedra”, asegura. El elevado número de profesores en la formación ajenos a Enfermería también preocupa a los estudiantes, que ven en esa adscripción una “excusa” para centralizar los estudios en Pontevedra. “Con el grado podría pasar lo mismo”, apunta Garrido.

La nueva memoria del grado se encuentra actualmente en exposición pública sin el consenso de las cuatro escuelas de Enfermería adscritas, lo que ya levantó cierta polémica la pasada semana en el centro ourensano. “Nos ilusionamos con una facultad en nuestra ciudad y puede ser que lo que obtengamos sea un simple aulario e incluso clases online, ¿así quiere la UVigo que nos formemos los futuros profesionales de la salud?”, reflexiona Garrido.

Sin comunicación

El posicionamiento del Rectorado, desde el que se ha reiterado en varias ocasiones la igualdad de condiciones de las tres sedes, así como la adscripción “temporal” a Fisioterapia hasta la integración de Enfermería, no convence a los estudiantes, que se sienten excluidos del proceso. “La UVigo nunca se ha dirigido a nosotros, por lo que sentimos que no tienen en cuenta nuestra opinión”, apunta Jose Blanco, delegado del primer curso de la escuela. “Nos tienen totalmente al margen. Es obligatorio contar con la presencia de un representante del estudiantado en la comisión de redacción, y no hay ninguno”, señala Lucía de Luis Cid, delegada del tercer curso.

Los representantes estudiantiles se informan de los avances en las reuniones de la Junta de Escuela, pero echan en falta que la propia UVigo los tenga en cuenta. “No es en lo único que nos discriminan: la universidad cuenta con un programa de premios del Campus del Agua al cual no podemos optar, al igual que las ayudas Inou promovidas por la Diputación, en las que se excluye a la Escuela”, detalla De Luis Cid, que lamenta la falta de apoyo a la investigación en Enfermería. “Si queremos que haya enfermeras investigadoras no puede ser que se nos cierren las puertas de esta forma”, recalca.

El alumnado defiende la calidad docente de la Escuela de Ourense, cuya demanda no deja de crecer desde hace años (el último curso, el centro recibió más de 2.000 solicitudes de estudiantes para iniciar el primer curso). “Nuestra escuela no cuenta con los mejores medios materiales, ni infraestructuras, pero somos la escuela mejor valorada en las encuestas, por eso no es raro decidir estudiar aquí”, dice Blanco, que señala con preocupación el reducido número de enfermeras entre las docentes de la futura formación.

El mes pasado, los estudiantes participaron en una caminata reivindicativa a Outariz, acompañados por dos de sus profesoras. Ante la falta de información por parte de la UVigo en el proceso de integración y la falta de diálogo con la escuela ourensana, el alumnado no descarta llevar a cabo más movilizaciones. “Representamos la única delegación de estudiantes de Enfermería, y nos planteamos tomar medidas extraordinarias, como acudir al juzgado. Parece que las rutas habituales ya no funcionan”, lamentan.

