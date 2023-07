De un plan para ganar dinero como “brókers de los bitcoins” al banquillo por presunto blanqueo

Un joven de Ourense fue juzgado este miércoles en el Penal 1, por un presunto delito de blanqueo de capitales, por haberse prestado a recibir un dinero en su cuenta y a retirarlo en cajeros para entregárselo a otras personas a cambio de una comisión. Según su versión, se encontraba “en una situación económica frágil”, y un amigo que ya había hecho una operación similar con éxito les dijo a él y otro conocido “que podríamos ser brókers, convirtiendo criptomonedas en euros para ganar dinero”.

El encausado y dos amigos que declararon como testigos ayer, pero que en otras causas están investigados, se vieron inmersos en procesos penales por haber colaborado en el movimiento y retirada de dinero presuntamente fraudulento. El joven juzgado ayer afirma que “jamás de los jamases me hubiera imaginado llegar a esto, no me imaginaba que era ilegal. En esa época los bitcoins estaban en auge”, aseguró ayer.

“Me enteré de todo cuando me detuvieron y no me lo quería creer, ni me lo podía creer. Nunca me hubiera imaginado esto, jamás”

La fiscal ve pruebas para que sea condenado por blanqueo de capitales por imprudencia. El ministerio público rebajó la petición de multa, de 10.000 a 6.000 euros, atendiendo a las circunstancias del acusado, que percibe el salario base. La defensa solicita la absolución pero, si la jueza decide condenar, pide la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas.

El acusado se desplazó a Madrid para efectuar varias retiradas de dinero, bajo las instrucciones y el control de terceras personas, algunas de origen indio, con las que –asegura– se sintió “coaccionado”.

Fue detenido siete meses más tarde y después tardó unas semanas en denunciar. “Me enteré de todo cuando me detuvieron y no me lo quería creer, ni me lo podía creer. Nunca me hubiera imaginado esto, jamás”, reiteró. A consecuencia de los hechos, ha necesitado tratamiento psiquiátrico.

"Ni siquiera teníamos libertad para ir a tomar una copa o comer solos, y además ellos guardaban nuestras tarjetas y los PIN. Pero teníamos una necesidad grande y ellos se veían bien vestidos, hablaban inglés, nos imponían respeto"

El amigo que le propuso el plan, y que está investigado en otras causas, también creía que era legal. “Supuestamente, se trataba de pasar el dinero de una aplicación al banco”, transformando criptomonedas en euros. “Empezamos a darnos cuenta de que pasaba algo raro porque ni siquiera teníamos libertad para ir a tomar una copa o comer solos, y además ellos guardaban nuestras tarjetas y los PIN. Pero teníamos una necesidad grande y ellos se veían bien vestidos, hablaban inglés, nos imponían respeto”.