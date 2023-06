“Queremos atraer a los mejores alumnos para fijar talento en la provincia”

Javier Rodríguez Rajo es desde ayer el nuevo vicerrector del Campus de Ourense. Fue nombrado por el rector de la Universidad de Vigo, Manuel Reigosa, tras la reciente marcha de Elena Rivo al gobierno de la Xunta, como conselleira de Promoción de Emprego e Igualdade. Rajo fue decano de la Facultad de Ciencias durante el último año y asume este relevo con la ilusión de llegar al cargo más importante en el campus al que ha pertenecido desde su etapa como estudiante.

–¿Esperaba este nombramiento?

–La verdad es que fue una sorpresa para mí. Llevaba un año en el decanato de Ciencias y, como todos los decanos de facultad, he estado colaborando con el vicerrectorado y conozco la situación. Pero ha sido una sorpresa y estoy muy agradecido a Pachi (Manuel Reigosa) por contar conmigo.

–Llama la atención que usted fue candidato a vicerrector en 2018 en el equipo de Emilio Fernández, rival de Reigosa en aquellas elecciones. ¿Cómo interpreta esto?

–Es muy fácil que en la Universidad ocurra esto porque la gestión es muy diferente a lo que ocurre en política. Yo, por ejemplo, llevo 25 años en la Universidad, he tenido muchos puestos y soy catedrático. Al final tienes un respeto por la institución grandísimo, porque es tu casa, con lo cual, aunque te presentes por diferentes opciones, lo que quieres es el bien de la Universidad. Entonces pasas a colaborar con el equipo rectoral que esté para que todo salga adelante.

–Ha estado siempre vinculado a este campus. ¿Cómo ha vivido su evolución?

–Ha cambiado mucho. Llevo 25 años de profesor, pero ya fui estudiante, entré en el año 90. En aquel momento había dos edificios en los que estábamos todos mezclados. Hoy es un campus integrado en la ciudad, con muchas facultades y muchos servicios. De aquellas no había ni servicio de deportes. Ha sido una transformación tremenda y esperamos que siga creciendo en el futuro.

–Este último año se han estrenado varias titulaciones, hay un nuevo edificio en proyecto y un impulso importante en iniciativas de investigación.

–Sí, este es un momento muy especial y una de las cosas que me motivó a trabajar con Pachi es que hay un movimiento muy grande, tanto a nivel de nuevas titulaciones, como de edificios, personal… Tenemos dos institutos de investigación –Agroecología y Alimentación y Física y Ciencias Aeroespaciales–, pero es que, además, tenemos mucha gente del campus de Ourense trabajando en el instituto de Justicia y Género, que está en Vigo, y grupos de investigación de aquí trabajando en el CINBIO, que es uno de los más prestigiosos de Galicia, y en el Centro de Investigacións Mariñas. Se está juntando gente de muchísima valía en el campus, y eso es lo que nos hace ser especiales y empezar a tener un reconocimiento incluso fuera de Galicia.

–¿Tiene que redoblar esfuerzos un campus periférico para hacerse un hueco en investigación?

–Se hace con mucho esfuerzo y dedicación por parte de todas las facultades. Hay centros en los que los últimos años 10 o 15 profesores han sido investigadores Ramón y Cajal, que es la máxima distinción de investigación. Esto hace que crezcamos muchísimo.

–La batalla ahora es la ampliación del espacio en el campus y la apuesta del rectorado es lograr una parcela en As Lagoas. ¿En qué fase se encuentran las negociaciones?

–Todavía no he tenido una reunión con el rector sobre este tema, pero sé que está licitada la redacción del proyecto del nuevo edificio de Aeroespacial y que va a ser una realidad en los próximos años. Todos los partidos políticos apoyan la propuesta de ampliar el campus y soterrar una parte de la avenida Otero Pedrayo, y esperamos que no haya ningún problema y que colaboren todas las instituciones para que el campus continúe ampliándose.

–¿Qué retos se ha marcado para empezar en el cargo?

–Lo primero es consolidar todo el camino que ha abierto Elena Rivo en solo un año. Ha hecho una cantidad de cosas con un éxito tremendo, como las jornadas ‘Coñece o campus de Ourense’ en las que vinieron alumnos de muchos institutos de la provincia. Tenemos muchos alumnos de fuera, más del 50%, incluso en algunas titulaciones el 90%, pero es importante que la provincia conozca la oferta que tenemos. O la Feira de Emprego, para que las empresas conozcan a nuestros alumnos y nuestros alumnos a las empresas, y también nosotros conocer las demandas de las empresas, para poder incluirlas dentro de la formación. Elena ha trabajado ingentemente en conseguir la acreditación del Campus Auga y estamos en los momentos finales.

–A nivel de matrícula, la ocupación supera el 100% y Ourense es el campus que más crece, pero hay titulaciones que siguen atascadas. ¿Qué planes tiene para atraer alumnado?

–Es muy curioso, tenemos un 110% de matrícula, pero los títulos con las mejores posiciones en los rankings de las mejores universidades del mundo –Turismo, que está entre las 300 mejores, Ingeniería Agraria entre las 500 o Ciencia y Tecnología de los Alimentos, entre las 75– son las que tienen más problema de matrícula. Esto me llama mucho la atención. Vamos a intentar visibilizar bien el campus, pero no solo para que vengan más alumnos, si no para atraer a los mejores, porque una vez que hacen la carrera aquí se quedan trabajar. Todo el talento que podamos fijar va a ser importante para que nuestra provincia y el sur de Galicia se desarrollen mejor atrayendo ese talento ya para estudiar.

–Historia estuvo en esa situación y logró remontar con éxito.

–Historia nos abrió el camino, tenemos que copiar lo que hizo para que estas titulaciones lleguen a la sociedad y vean la importancia que van a tener en el futuro dentro de la economía mundial. Estos tres títulos –Turismo, Alimentación e Ingeniería Agraria– tienen el 100% de ocupación laboral. Es muy importante que la gente vea la importancia que tienen en el futuro y la gran inserción laboral.

–¿Puede adelantar las demandas ante la apertura del nuevo mapa de titulaciones?

–Hoy fue el primer día, todavía no se ha hablado. Tenemos un Campus Auga que es un paraguas muy bueno para la especialización. Supongo que se hará una demanda conjunta buscando el consenso de todo el mundo para ver cuáles son las mejores y las que solicitamos. Pero siempre desde el consenso de todos los decanos y del equipo de gobierno.

La toma de posesión de Javier Rodríguez Rajo como vicerrector del campus se produjo este viernes, coincidiendo con la ceremonia de graduación de los nuevos titulados del centro, un total de 62 alumnos. Al acto asistió en calidad de vicerrector y aprovechó para despedirse también de su cargo en el decanato. Su puesto lo ocupa en funciones la profesora María José Pérez.

“Abriremos la universidad a toda la provincia”

–Físicamente, el de Ourense es un campus integrado en la ciudad. ¿Cree que también lo está en la sociedad o necesita abrirse más?

–De hecho, una de mis ideas es abrir el campus lo más posible. Es un reto importante de futuro, porque se generan muchos millones de euros de investigación que redundan en puestos de trabajo y en contratos con empresas. Que la gente sepa lo que se hace es una asignatura pendiente y lo vamos a tener muy en cuenta en estos próximos años. Queremos abrir la universidad a toda la provincia. Hace mucho tiempo quitamos las vallas para abrirlo a la ciudad y queremos abrirlo al rural, a todas las comarcas de Ourense para que se sientan partícipes. Tenemos titulaciones que para el desarrollo del medio rural e industrial son importantísimas.

–¿Se reforzará la relación con el tejido empresarial?

–La relación con el entorno de la ciudad es muy buena. Vamos a intentar abrirnos más a las comarcas, donde algunas empresas participan en proyectos de investigación, pero queremos que la interacción sea mayor en el futuro.

