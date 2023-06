Manuel Cabezas se queda. El candidato del PP por Ourense en las elecciones municipales del 28M finalmente permanecerá al frente del grupo municipal del concello en la ciudad de As Burgas. "No asistió al primer pleno municipal de hoy por un problema de agenda pero sus concejales le pedimos que no se vaya para hacer una oposición férrea y trabajar por Ourense" afirmó Jorge Pumar cordinador del grupo municipal.

Cabezas se retracta así de su primer anuncio de dejar su escaño, como había anunciado tras el acuerdo al que llegó el PP gallego con Gonzalo Pérez Jácome (Democracia Ourensana), actual regidor de Ourense, para investirlo alcalde a cambio de que D.O dejase, a su vez, vía libre para que los populares gobiernen en la Diputación provincial. La disciplina de voto del PP da la alcaldía de Ourense a Pérez Jácome tras un pacto in extremis El pasado sábado 17 de junio, tras la toma de posesión de Jácome, el propio Cabezas reprendía a su partido. “Donde no puedo hacer las cosas que pienso, no me encuentro a gusto” explicaba, asegurando que se había enterado del pacto con DO minutos antes de la sesión. "Desde el primer momento quise cumplir con el compromiso que todos los partidos teníamos y no era otro que resolver la situación del Concello de Ourense con otra alternativa de gobierno a Jácome", sentenciaba. Cabezas no asistió ya a los dos primeros plenos de trámite de este mandato celebrados hoy "por un problema de agenda" señaló Jorge Pumar, nuevo coordinador del grupo popular en el Concello, a quien le tocó dar la noticia de que Manuel Cabezas no se va "porque tuvimos una reunión este martes y todos los concejales le pedimos que se quedara" . Oposición "férrea" Pumar entiende que las declaraciones que hizo Manuel Cabezas tras el pleno de investidura fueron fruto del momento, pero "no ha cambiado de idea, se queda para poder actuar, es una persona activa en el grupo, vamos a trabajar unidos desde la oposición, hacer una oposición férrea y defender proyectos importantes para Ourense que iban en nuestro programa" advierte el coordinador popular. Una oposición "dura", que tendrá que conciliar los deseos del PP local, con el pacto sellado con Jácome dos horas antes del pleno de investidura por la cúpulagallega del PPdeG, para que el regidor se quedara con la Alcaldía de Ourense a cambio de darle su apoyo a un presidente del PP en la Diputación y con el el que echaba por tierra, a espaldas de Csbezas, el pacto que este había sellado para todo lo contrario: arrebatarle el ayuntamiento a Gonzalo Pérez Jácome. En estos primeros plenos de mandato celebrados hoy, que duraron minutos, el primero de ellos para ratificar la renuncia a su escaño del edil del PSOE Alfonso Pavón, por incompatibilidad y el segundo para sorteo de mesas electorales, tampoco estuvo Paco Rodríguez, presidente del grupo socialista, pero la causa de su ausencia fue un viaje de vacaciones que ya tenía cerrado con anterioridad."Falta lle fai" señaló la portavoz municipal del PSOE Natalia González