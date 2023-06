La historia de Carmela Mola inspira a Down Ourense a participar en un debate nacional

¿Un certamen de oratoria nacional para personas con diversidad funcional? Surgió como surgen todas las ideas, por cuestión de perspectiva y la Liga Española de Debate Universitario (LEDU) decidió organizar este formato en el que participarán siete usuarios de Down Ourense como los únicos representantes gallegos, en un formato que se llamará “Yo tengo opinión”. Nace con el objetivo de potenciar la comunicación interpersonal, el crecimiento formativo y también para empoderar en habilidades sociales a personas que, a veces, tienen barreras para expresar una opinión, una idea o un sentimiento. Como a todos, alguna vez.

Los ourensanos se enfrentarán a Down Valladolid y Down Madrid 2, exponiendo argumentos sobre las potencialidades del comercio online y para ello se basan en la historia de la adolescente coruñesa con Síndrome de Down, Carmela Mola. Una apasionada de la bisutería, el diseño de collares y pulseras que encontró en las manualidades su forma de expresión y que actualmente tiene una plataforma online en la que vende sus abalorios. Una persona con diversidad, emprendedora y con una clara vertiente artística. El mejor ejemplo para decir alto y claro que si se quiere, se puede y también para personalizar en ella que para personas con discapacidad el comercio online es una puerta abierta al mundo.

Alejandro Nieto será el primero en hablar para abrir las exposiciones del equipo; Ismael Fernández defenderá los primeros argumentos a favor de las plataformas digitales; Mikel Pan profundizará sobre los aspectos positivos para el comercio digital no solo desde la perspectiva de cliente, sino también la de vendedor; y José Luis Muñoz cerrará el turno con “argumentos sólidos” para poner el broche final.

Ayer hicieron un entrenamiento serio en el Edificio de Empresariales y Turismo del campus ourensano, de la Universidad de Vigo, para poner en práctica lo aprendido durante todo un año. En caso de que estos cuatro no puedan o tengan algún problema hay tres suplentes que están preparados para coger las riendas. Pablo Varela, Edwin Varela y Hugo Cid estuvieron atentos ayer a la oratoria, mientras animaban y aplaudían a sus compañeros titulares.

Elena Vaamonde, coordinadora de Down Ourense, comenta que “la fase final para los chicos es para que la disfruten, pero nosotros estamos viendo que este proceso les ha dado mucho personalmente y también en aspectos formativos para una posible inserción laboral”.

Cuando surgió la posibilidad, emanaron las dudas pero el acompañamiento que tuvieron y “el compromiso y la voluntad” de los usuarios hicieron de este último año un “proceso muy gratificante”.

Brais Durán, técnico de formación, comenta que “los chicos están preparados y entrenaron mucho para esto, pero es cierto que otras entidades de Down tienen programas específicos en los que realizan debates y nosotros no, por eso también tenemos que ser realistas”.

Elena solo tiene palabras de agradecimiento para el mentor Juan Santamaría, profesor de Formación Profesional y juez de la LEDU. Este explica, tras los entrenamientos en la UVigo, que “se les ve mucho más sueltos, hemos pasado de leer las exposiciones sentados en una mesa, a levantarse y encadenar argumentos con un lenguaje verbal que antes no exteriorizaban y con diálogos trabajados. Han evolucionado mucho”. Y añade que “quedan diez días y todavía tenemos pequeños detalles que pulir, pero se lo han trabajado muy bien”.

El mentor destacaría también el proceso porque “se han implicado mucho todos, desde los cuatro titulares, los suplentes, Down Ourense, el Grupo Regueiro que echó una mano y también otra mentora. Todo esto es un camino largo de un año en el que los hemos visto crecer no solo personalmente si no también en el aspecto formativo, en la comunicación y en las habilidades de la oratoria y en el empoderamiento”.

Irán a Madrid el próximo 17 de junio para afrontar la primera fase de debate con algunos nervios. Perder ese miedo será su tarea más importante, porque transmiten voluntad, les sobran capacidades y tienen argumentos robustos para creerse y hacer creer que Down solamente es un apellido.