No es la primera vez que Martín Berasategui llega a la provincia de Ourense para degustar diferentes platos típicos de los mejores chef ourensanos. Lo hizo en Nova y también en el Restaurante Miguel González. Y esta pasada semana fue hasta el Pingallo para no olvidarse de lo bien que se come en Ourense. Desde el Restaurante O Campanario, colgaron una fotografía con el periodista y locutor de Fórmula 1, Antonio Lobato, que no dudó en perderse entre la paz y la tranquilidad de la Ribeira Sacra. Quedó prendado del paisaje, pero también de la gastronomía y de muchos lugares de la provincia y de la ciudad. Porque si algo tiene Ourense es que enamora, no solo entra por los ojos, sino que también se saborea y se respira.