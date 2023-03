Hacer de las minorías una mayoría

Alcanzar una doble visibilidad era el objetivo principal de la visita que ayer recibió el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) de Allariz. Por un lado, pudieron descubrir que hay mujeres dedicándose al mundo de las matemáticas y, por otro, que las ecuaciones y algoritmos están en todas partes. Solo hay que saber mirar.

La encargada de abrirles los ojos fue María Elena Vázquez Cendón (Ourense, 1966), investigadora en la Universidad de Santiago de Compostela y decana de la facultad de Matemáticas desde 2017. El año pasado recibió el premio María Josefa Wonenburguer con el que la Xunta reconoce a pioneras y referentes en la ciencia y la tecnología para hacer llegar a la sociedad sus contribuciones.

“Yo empecé, como toda científica, con dudas. Me gustaban mucho las mates y las aplicaciones que tenían. Pero en el instituto tuve muy buenos profesores en todas las áreas. Eso hizo que también me imaginase estudiando Física o Química. Pero al final me decanté por la idea inicial y en mis 30 años de trayectoria me he centrado, sobre todo, en las matemáticas industriales”, resumía la ponente minutos antes de empezar el acto.

Durante la charla, la investigadora les presentó un caso especialmente curioso: cómo las ecuaciones sirvieron para hacer la nieve del largometraje de animación Frozen. “En Disney tampoco se escapan de las matemáticas –bromeaba– porque esa película está llena de nieve y hielo, de agua en diferentes estados. Hubo que hacer muchas simulaciones y ajustes para que el efecto fuese lo más real posible”.

Y es que la nieve es un elemento que aúna propiedades de materias sólidas y líquidas en un repertorio casi infinito. Puede ser rígida y deformable a la vez y se comporta de manera distinta cuando es polvo que cuando está compactada, cuando es una bola que colisiona o cuando se la empuja a rodar por una pendiente –haciéndose más grande por la adhesión de más nieve–. No es lo mismo pisar hielo crujiente que hundir las botas en nieve virgen y esponjada.

De esto les habló la profesional en el marco de ‘Nin + Nin -, iguais’ –un proyecto que arrancó en el año 2018– para promover la igualdad de género en el ámbito educativo favoreciendo el encuentro con mujeres singulares (líderes en sus respectivos sectores) para que el alumnado de ESO conozca referentes femeninos en profesiones donde no existe todavía la paridad.

“Los números están en todas partes”

Entre el agua también se esconden las matemáticas, según explicó la investigadora. “Hace poco contribuimos a la definición del dominio público hidráulico en el lago de As Pontes. Primero había una mina que se terminó convirtiendo en lago y eso derivó en un problema jurídico para determinar a quién pertenecía la masa de agua. Lo que dice la ley es que hay que observar cuál fue su superficie los 25 años anteriores, pero en este caso el lago era de reciente creación”, afirmó Vázquez Cendón.

La solución se obtuvo al emplear modelos matemáticos, con los datos de los que ya disponían y teniendo en cuenta la evaporación y pluviosidad, cuál será el área más grande que podría abarcar la masa de agua. “Al final, los números están en todas partes”, finalizó.

600 mujeres investigadoras y 30 en puestos directivos

En la ponencia de ayer participó también Susana López Abella, secretaria xeral de Igualdade, que abogó por “una ciencia en igualdad de oportunidades que sea sinónimo de más ofertas laborales para las mujeres y que aposte por el talento gallego”.

En este sentido, destacó el trabajo de la Xunta para consolidar el enfoque de género y fomentar la incorporación y promoción de las mujeres en los ámbitos de la ciencia, la tecnología y la innovación. Como ejemplo de este esfuerzo citó la Unidade Muller e Ciencia, el órgano donde se aprobó el pasado año el III Programa Muller e Ciencia 2022-2025 –con una dotación de 45 millones de euros– que tiene como objetivo incorporar 600 mujeres al tejido investigador y otras 30 a puestos de carácter directivo.

La Unidade Muller e Ciencia enmarca, a su vez, el programa de ‘Nin + Nin -, iguais’ en el que participaron ya cerca de 2.000 discentes y 80 docentes de 17 institutos gallegos durante las dos primeras ediciones. El reto de la iniciativa es concienciar al estudiantado de que cada persona puede ser lo que quiera. Este curso están implicados en el proyecto trece institutos de doce concellos de Galicia.