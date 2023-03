La funcionaria tuvo a su hija en marzo de 2021 y el 6 de agosto, unos días antes de que finalizase el permiso de maternidad al que unió los días de lactancia, presentó el citado escrito solicitando el disfrute del permiso de paternidad por 16 semanas, dado que su familia es monoparental, con un único progenitor. La petición no tuvo respuesta, por lo que decidió formular demanda contra la Dirección General de la Policía contando con el apoyo y representación del Sindicato Unificado de la Policía (SUP).

En su resolución, contra la que se puede presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo, la sala de lo contencioso administrativo del TSXG argumenta que la normativa nacional e internacional y los razonamientos jurídicos contenidos en una sentencia dictada con anterioridad por este mismo tribunal, “son perfectamente aplicables” a este caso. De no reconocerse lo solicitado por la funcionaria, detalla la resolución, “se estaría afectando negativamente el derecho de igualdad del menor, y se estaría discriminando también a la mujer, de forma clara si se trata de familia monoparental sobrevenida por fallecimiento del otro progenitor, pero también si se trata de familia monoparental por no haber existido nunca otro progenitor conocido”.

Además, recuerda el tribunal que el derecho reclamado por la madre ya es reconocido en leyes como la Ley de Empleo de Galicia por lo que de no concederse determinaría una “injustificada diferencia de trato” entre funcionarios que trabajan en el mismo territorio, “solamente por razón de su dependencia a una u otra administración”.

Por todo ello, “primando el interés del menor” anula la resolución denegatoria de la ampliación del permiso y declara el derecho a disfrutar de 10 semanas más, tras haber disfrutado de las 16 referidas al permiso de maternidad. No reconoce las 16 solicitadas al tener en cuenta que el permiso para ambos progenitores exige que seis semanas se disfruten inmediatamente después del parto, por lo que deben excluirse para no generar desigualdad frente a las familias biparentales.

“Espero que sirva de ejemplo para otras mujeres”

La resolución del TSXG se dictó el 1 de febrero de este año, por lo que la madre ya se había incorporado al trabajo. De hecho, su hija está a punto de cumplir los dos años. Será ahora cuando solicite las diez semanas de permiso que le reconoce esta sentencia y que, a su juicio, “es lo justo”. Señala que la negación de este permiso a una familia con un solo progenitor está privando a ese menor del tiempo que tendría si su familia fuese biparental.

“El bebé no va a estar desatendido porque hay recursos para su cuidado, pero es la presencia de un progenitor, su tiempo para él, lo que pierde”, señala. La funcionaria señala que se ha sentido “muy respaldada” por el SUP en esta reclamación, tanto a través de asistencia jurídica como de apoyo, y confía en que esta sentencia “sirva de ejemplo para otras mujeres”.

Por su parte, el SUP manifiesta su satisfacción por la sentencia “dado que se trata de derechos que no solo abarcan los de los funcionarios sino también a sus familias, en este caso sus hijos, y logran mejoras significativas en la conciliación familiar y laboral, de la que la Dirección General de la Policía presume pero no concreta en hechos, lo que provoca que los policías y por extensión su sindicato tengan que recurrir a la justicia para conquistar derechos”.