“Los sanitarios agredidos prefieren pasar página, pero si no se cuenta, no existe”

En Ourense, como en el resto de Galicia, España y Europa, lo que se conoce sobre las agresiones que sufre el personal sanitario en el ejercicio de su profesión es solo la punta del iceberg. En 2022, en los colegios de médicos gallegos se comunicaron diez episodios violentos, y cinco de ellos tuvieron lugar en centros sanitarios de la provincia de Ourense.

¿Significa esto que hay una mayor incidencia en esta provincia? José Manuel Bendaña, secretario del Colegio de Médicos de Ourense y miembro del Observatorio Nacional de Agresiones de la Organización Médica Colegial, sostiene que no, que lo más probable es que se trate de un hecho circunstancial porque, incide, el problema es común. “Ocurre aquí, en Galicia, en España, en Portugal, Italia, Bélgica... y en todos estos lugares el problema es el mismo: lo que se sabe es minoritario, porque desde luego, casos hay muchos más”, incide.

“Hacemos lo posible para que los casos lleguen al juzgado porque si no, no avanzamos”

De hecho, los datos recogidos en 2022 en el Colegio de Médicos de Ourense a partir de las agresiones que se comunicaron al servicio específico que atiende este tipo de situaciones no se corresponde con el perfil. “Lo más habitual es que las mujeres sanitarias sean las que más sufren las agresiones, pero en este caso, de las cinco denuncias que recibimos, cuatro son de hombres y una de mujer”. Las cinco, añade, han llegado a la vía judicial. El colegio médico, apunta Bendaña, “hace lo posible para que los casos lleguen al juzgado porque si no, no avanzamos”.

Solo el 10% piden la baja médica

El problema son las numerosas agresiones físicas y verbales que sufre el personal sanitario y que quedan silenciadas. “Los trabajadores sanitarios prefieren pasar página, por miedo, porque se sienten mal y porque tienen que seguir trabajando. A nivel nacional, solo un 10% del personal que sufre agresiones pide la baja”, detalla. En el caso de Ourense, de los cinco casos conocidos el pasado año, ninguno de los facultativos agredidos dejó temporalmente el trabajo. “Tienes que continuar en tu puesto y si no hay orden de alejamiento te corresponde seguir viendo al agresor o su familia. Te sientes frustrado porque estás dando lo mejor de ti, pero alguien interpreta que puedes dar otra cosa, además, los delitos, si no hay lesión física, tienen baja condena. Todo esto afecta a la autoestima”, lamenta Bendaña. “Al final la mayoría prefieren pasar página, y el problema es que si no se cuenta, no existe”, señala.

Insultos, amenazas y lesiones

Los cinco hechos que llegaron al colegio médico en 2022 llevaban incorporados insultos y vejaciones, amenazas y coacciones y en dos casos lesiones físicas. Dos de ellos ocurrieron en un hospital, dos en sendos servicios de urgencias hospitalaria y de atención primaria y otro en itinere. Asimismo, los cinco tuvieron lugar en centros sanitarios públicos y la causa fue siempre una discrepancia con la asistencia médica que pretendía el usuario. En uno de los episodios también tuvo que ver el funcionamiento del centro.

Un plan nacional

Este domingo, 12 de marzo, se conmemora el Día Europeo contra las Agresiones a Médicos y Profesionales Sanitarios y el objetivo es, precisamente, sumar esfuerzos para visibilizar el problema y concienciar a todas las administraciones públicas, ciudadanos y pacientes de la Unión Europea sobre la tolerancia cero ante las agresiones al personal sanitario. Una de las demandas del colectivo es la creación de un Plan Nacional contra las agresiones consensuado en el Consejo Interterritorial, y en el que participen todos los organismos implicados, ministerios de Sanidad, Interior y Justicia, Comunidades Autónomas, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Consejos Generales de las profesiones sanitarias y las plataformas de asociaciones de pacientes.