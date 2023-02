Ourense se pone felino: 144 colonias urbanas censadas y 150 gatos esperando adopción

Progape, la protectora de gatos y perros que gestiona el albergue municipal de animales de la ciudad, un servicio dependiente del Concello, tiene contabilizadas y controladas 144 colonias de gatos, en otros tantos puntos de la ciudad Cada una tiene un mínimo de 4 o 5 felinos, que están controlados por la alimentadoras voluntarias que los atienden pero que entran dentro del protocolo CER de Progape, es decir captura, esterilización y retorno a sus colonias, que controla su situación sanitaria y reproductiva.

Pero el problema, según Area Cid, de Progape Ourense, “es que siguen disparándose a población de gatos, muchos los ven solos o las camadas, y nos los traen al a perrera y ahora mismo tenemos en torno a 150 gatos en adopción, pues aunque es cierto que hay menos abandono de animales con chip como los perros, también han caído las adopciones en general, y empieza a escasearnos hasta la comida para ellos “, alerta.

El albergue de animales, tiene ahora más gatos que perros, pues el número de canes es de 130 aproximadamente. “E éxito se debe en buena parte al cumplimiento progresivo de la colocación de los microchips identificativo. Esto hace que la mayoría de los perros que nos traen sea por que están perdidos, pero es difícil ya que sus propietarios los abandones, porque se les identifica rápidamente por el chip del animal”, explica Area.

Pero el problema ahora es como controlar esas colonias de felinos. “Hablar de 144 colonias, identificadas y registrada y con sus animales esterilizados parece mucho, pero nos preocupa de donde salen los que nos llegan cada día sin identificar”. Y eso que solo los recogen en las colonias de domingo a jueves, porque el veterinario esteriliza de lunes a viernes y no quieren tener en cautividad a gatos libres.

“Llevo tres años como lacero y raro el día que no aparecen animales abandonados o perdidos para recoger”

José Carlos López es uno de los dos laceros de Ourense, encargados de recoger a esos animales, en especial perros que aparecen abandonados o perdidos, para acogerlos en la perrera. “Es cierto que , a veces es casi imposible, por el nerviosismo del animal o su agresividad, y hay que esperar a que entren en las jaulas trampa que les ponemos. Raro el día que no hay que ir a recoge algún animal y traerlo a la perrera. Algunos lleva su chip, y devolverlo es sencillo, pero aún aparecen algunos, de gente que no cumplió la norma y no tiene al perro identificado” . explica. En el tiempo que lleva como lacero, este amante de los animales no recibió ataques, aunque “si hubo un caso difícil, hace un año, en el que tuvimos que pedir ayuda de la policía, pues se trataba de un desahucio y la familia tenía dos perros de las consideradas razas peligrosa, y hubo que obligar al dueño a ponerles el bozal”.

Zen, el veterano “lleva unos doce años esperando que lo adopten”

El cariño que le profesan las personas que gestionan Progape a los animales acogidos, se nota en que, casi todos tienen nombre y alguno lleva más tiempo ahí acogidos del que desearían. “Tenemos varios gatos que esperan años a quelos adopten, el más mayor lleva 12 años” apunta Area Cid. Se refiere a Zen, “un gato bonito y muy bueno” asegura José Carlos el cuidador y lacero de Progape. “La gente normalmente se pelea casi literalmente cuando hay un gato o perro de raza o de tamaño pequeño, o gatos de pelo largo tipo Angora. Pero, curiosamente tenemos ahora tres gatos de ese tipo y nadie los adopta tampoco”. Filomeno, un hermoso gato gris y blanco, lleva dos años en Progape. Lía una gata negra o Mago, también siguen a la espera que les ofrezca un hogar. Son más de 150 esperando poder cocoe qué se siente al vivir en familia.