La CIG describe como “precario” el estado de salud de las Urgencias

La Central Sindical Galega (CIG) quiere dejar claro su apoyo a los profesionales del servicio de Urgencias del hospital ourensano en las reivindicaciones y solicita medidas urgentes e inmediatas para paliar esta “situación prolongada en el tiempo e inadmisible para los profesionales de los usuarios”.

Señalan que el pasado 27 de enero, dicho servicio “estuvo únicamente con 2 facultativos al cargo, cuando el número establecido por la propia dirección es de cuatro”. Y añaden que “la gerencia no solo no intentó solventar ese déficit si no que ni tan siquiera mostró la más mínima preocupación por esta circunstancia”. Según destacan el servicio tuvo los mismos facultativos que “muchos de los PAC de la provincia o los mismos que las Urgencias de los hospitales de Verín y O Barco, siendo los pacientes atendidos 5 o 6 veces mayor”. Describen como “precaria” la situación del servicio y enfatizan en el “desinterés” de la gerencia por mejorar las condiciones laborales de los profesionales.