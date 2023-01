La temporalidad de los contratos cayó un 8,5% en el primer año de reforma laboral

Ourense cerró el año con un empeoramiento generalizado de los principales indicadores del mercado de trabajo. Baja la población activa, se reduce la ocupación y aumenta el paro. La agricultura es la única actividad que mejora el dato de empleo en el último trimestre respecto al anterior y crece el número de hogares en los que no entra ningún ingreso. “Urge mayor protección social y cambios de calado en las políticas activas de empleo”, apunta el secretario xeral de UGT Ourense, Cristóbal Medeiros.

El dato positivo viene dado por la reforma laboral, que en su primer año en vigor rebajó un 8,5% la temporalidad en los contratos. Según los datos de la Encuesta de Población Activa, EPA, correspondientes al último trimestre de 2022, el 18,8% de los firmados en Ourense tenían carácter temporal, frente al 27,8% del mismo período en 2021, justo antes de la entrada en vigor del cambio normativo. Medeiros destaca la mejora “drástica” en la calidad del empleo, pero señala que se trata de una ley reciente “que no va a suponer un cambio de 180 grados en primer lugar”. Por un lado, apunta, “porque no se basó en el diálogo social, pero además porque no introduce unas políticas activas de empleo a a la altura de las necesidades de las personas paradas de larga duración”. Para lograr una situación óptima, señala, “hacen falta cambios de calado, y un apoyo decidido a las políticas fiscales”. Recuerda que la inflación “sigue siendo un problema importante”.

“Urge mayor protección social y cambios de calado en las políticas activas de empleo” Cristóbal Medeiros - Secretario de UGT Ourense

Con todo, según los datos recogidos en la EPA, el paro aumentó en el último trimestre y se sitúa en 14.900 a cierre de año, 300 menos que en el trimestre estival, pero 1.700 por encima de la cifra registrada en 2021.

Respecto al año anterior, también desciende la población activa y la ocupada. A cierre del ejercicio había 128.000 ourensanos en la provincia en edad de trabajar, 1.200 menos que hace un año, y 113.000 ocupados, 2.900 por debajo de la cifra de 2021.

Un mercado laboral "poco dinámico"

Desde UGT, Cristóbal Medeiros señala que la radiografía que realiza la EPA muestra un mercado laboral en Ourense “poco dinámico”, con una tasa de actividad del 47,6% frente al 52,7% de Galicia y el 58,5% del resto del Estado.

Por sectores, y en relación al trimestre anterior, la encuesta refleja que la agricultura es la única actividad en la que mejora la ocupación, con 5.900 trabajadores, 600 más que durante la época estival. En cambio, baja en industria, que pasa de 15.700 a 15.600, y en el sector servicios, que pierde un centenar al bajar de 85.400 a 85.300. La construcción es la actividad que más ha sufrido en el último trimestre, al perder 4.500 trabajadores respecto al anterior, lo que supone una caída en la ocupación del 41,7%. En cuanto a la población asalariada, la EPA cifra este colectivo en 90.900 en Ourense, por debajo de las cifras previas.

La protección social, incide Medeiros, “resulta imprescindible”. Los datos publicados revelan que hay en la provincia 5.600 hogares con al menos una persona activa en la que todos están en paro, y 3.900 en los que no entra ningún ingreso.