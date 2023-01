El “enero negro” desploma las ventas

“La verdad es que están siendo muy flojitas las ventas; la gente debe de estar ahorrando ya para el Entroido, que tiene muchísimo seguimiento en Ourense, porque, sobre todo a partir del día 15, los establecimientos han detectado una importante caída de ventas en la ciudad”, explica Beatriz Gómez, presidenta de la Federación Provincial de Comercio de Ourense.

No es un balance aislado pues la cuesta de enero, ahora denominada “enero negro”, ha afectado a todos los sectores y los negocios consultados que cifran una caída del 20 a un 30%, incluida la alimentación, un gasto imprescindible, pero que, no solo se ha reducido, sino que se opta por productos más económicos.

Bajada en la automoción

“La gente ya no compra caprichos en alimentación estos días. Si hay dos productos en la tienda, van al más barato”, indican en Comestibles Mariló, una tienda de barrio en la zona de O Vinteún.

El comercio, en especial el textil, tampoco ha notado las afluencias de pasadas rebajas y ahora intentan introducir productos de nueva temporada “para animar al comprador a hacerse ya con prendas para la campaña de ceremonias, que se espera sea buena”, advierte Beatriz Gómez.

La automoción, un sector que ya ha venido anunciando incluso posibles despidos desde el ámbito nacional por el bajón de ventas, ha tenido un inicio de año un poco más difícil aún.

Alberto López regenta Autos Lory, un punto multimarca que vende todo tipo de vehículos, nuevos, de segunda mano o kilómetro cero, entre otros, muchos de gama media alta, lo que lo convierte en un buen termómetro de un cliente diverso. “Si ya arrastrábamos caída de ventas en diciembre, este enero está siendo muy negro, primero por la subida de los precios de los automóviles, que nos llegan ya un 30% más caros, y tienes que repercutir en el comprador, y por la incertidumbre que se ha generado entre los clientes, en cuanto a si debe comprar coche gasolina, gasoil, eléctrico híbrido. Se les informa mal y se crea alarma innecesaria”, indica.

Los precios se han disparado en todas las gamas y “hasta el coche de segunda mano que vendías por 25.000 euros, ahora está en 32.000”.

La plaza se da un respiro

En otro sector clave, el de la alimentación, trabajadoras de cadenas consultadas, desde Día a Gadis, coinciden en que, si bien es normal que no haya la euforia de la Navidad , “ahora se va más a la marca blanca, a carnes como pollo o cerdo, más económicas. Es un mes de pocas alegrías”, indica una dependienta de Gadis.

Pero si hay algo que se confirma es que frente a la crisis hay que apostar por el producto de proximidad, eso es lo que hace la Plaza de Abastos de As Burgas, cuyo gerente, Alberto González, reconoce que “es normal que caigan las ventas en enero respecto a otro mes cualquiera, pero este año nos sorprende que la caída fue menor, porque vienen clientes buscando ese producto sin apenas intermediarios y de proximidad, por lo tanto más barato”, afirma. De hecho, en algunos puestos, como los de frutas o algunas carnicerías, venden el propio producto que cultivan o crían y no hay intermediarios.

"Los taxistas detectamos una caída de un 20%, este mes relacionada con la bajada del turismo AVE"

Ningún sector es inmune a la desaceleración que se ha producido, al unirse crisis energética, de suministros y los gastos de las pasada fiestas navideñas. El turismo también se ha tomado un descanso y hoteles y sector del taxi lo notan este mes. “Los taxistas notamos una caída de viajeros de un 20% aproximadamente este enero, en parte debido al ahorro obligado tras las fiestas, pero también porque en enero llega menos turismo, que venía en el AVE”, indica Francisco Javier Alvarez. Si bien no cabe hablar de crisis en el sector, sí aguardan, como es habitual, que a partir de febrero, cuando se estabilice el tiempo y gracias al Entroido, “todo vuelva a la normalidad”.

"La segunda quincena está siendo aún más dura, pero confiamos en el Entroido"

El presidente del Centro Comercial Abierto, que representa al comercio local de las calles más céntricas de la ciudad, reconoce que “está siendo un mes difícil, es lo habitual, y la segunda quincena de enero es aún más dura, incluso para la hostelería que triunfó en Navidad”, explica Luis Rivera. Sin embargo, “confiamos en que hostelería y comercio volverán a revitalizarse en Entroido”. No le preocupa que no haya unas rebajas masivas, “porque hubo rebajas desde hace meses”. Advierte también Luis Rivera que hay “una diferencia según sectores, algunos como el calzado dicen que han tenido buenas ventas, por las lluvias; pero no hay que alarmar. El buen tiempo trae siempre despegue de ventas”.