El campus de Ourense dispara su matrícula internacional y mejora las cifras prepandemia

La matrícula internacional en el campus de Ourense no ha dejado de crecer en los últimos años y ni el freno a la movilidad que trajo consigo la pandemia del coronavirus ha influido en la captación de alumnado extranjero. Al contrario, la presencia en As Lagoas de universitarios procedentes de otros países, tanto en estudios de grado como de máster y doctorado, aumentó un 26% este curso respecto a la matrícula formalizada en 2019, meses antes de que se registrase el primer caso de COVID-19 en el mundo.

En el conjunto de la Universidad de Vigo, las cifras no se han recuperado todavía, pero se acercan mucho a los registros previos al virus. En el curso actual, se matricularon en los tres campus (Vigo, Pontevedra y Ourense) 740 estudiantes extranjeros, un centenar menos que en el último año prepandemia.

En el caso ourensano no cabe hablar de recuperación, ya que las cifras no se desplomaron en ningún momento. Según los datos de matrícula recogidos por la institución académica, el volumen de alumnado extranjero no se desinfló en el curso inmediatamente posterior a la declaración de la crisis sanitaria global, sino que aumentó en un estudiante. De 110 matrículas internacionales en el 2019 se pasó a 111 en 2020, cuando todavía había restricciones para viajar y muchos estudiantes y familias optaban por aplazar la movilidad. En 2021, con el 100% de la presencialidad recuperada en la universidad, la matrícula extranjera subió a 135, y actualmente está en 150.

Así, y a pesar de que el alumnado internacional apenas representa el 3,2% de la matrícula global en el campus de Ourense, su presencia es cada vez mayor en la institución. De hecho, ha ido creciendo progresivamente en los últimos años. Si se retrocede a 2015, por ejemplo, cuando había 56 matrículas de alumnado extranjero en este campus, la cifra casi se ha triplicado.

La mitad procede de Portugal

Portugal es el país con mayor representación. Prácticamente la mitad de los 150 estudiantes extranjeros procede del territorio luso. Concretamente, 72 alumnos están cursando estudios en Ourense este curso. Braga, Vila Nova de Gaia, Vila Nova de Cerveira y Vila Real son las localidades con más alumnos matriculados, por delante de otras localizaciones como Barcelos, Guimaraes, Matosinhos o Lamego.

Los 78 estudiantes restantes proceden de otros 22 países: China (22), México y Ecuador (8), Brasil (7), Cuba (5), Guinea Ecuatorial (4), Argentina, Chile, Colombia, Argelia, Francia, Marruecos, Uruguay y Venezuela (3), Etiopía, Ghana, Irán, Angola, Panamá, Túnez y Turquía (1).

Alumnado de cuarenta provincias españolas

Además, el campus de Ourense es, en el conjunto de la Universidad de Vigo, el que ha alcanzado las mejores cifras de ocupación este curso. En matrícula de nuevo acceso figuran 1.021 estudiantes, un 101%, y en cifras globales, incluyendo titulaciones de grado, máster y doctorado en todos sus niveles, la inscripción se eleva a 4.677 alumnos. La mayor parte tienen su domicilio en Galicia, pero también ha representación de otras provincias españolas, concretamente, de 40.

Las más próximas a la provincia, como Asturias o León, son las que aportan más alumnos, 18 y 17, respectivamente. También es importante el número de estudiantes que llegan desde Madrid (18). La conexión con capital del país tras la apertura de la línea de alta velocidad ferroviaria, hace poco más de un año, ha mejorado notablemente al reducirse los tiempos de viaje a 2,15 horas, y esto es un aspecto decisivo a la hora de formalizar matrícula.

Con todo, el mapa de titulaciones del campus ourensano atrae también a alumnos de las islas, 10 proceden de Tenerife, 8 de Las Palmas y 6 de Baleares.