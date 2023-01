La constitución más antigua del mundo, se custodia en el archivo catedralicio amenazado por el agua

Las persistentes lluvias que afectaron a la catedral de Ourense, con litros de agua que han entrando a la seo desde el cimborrio, inundando entre otras dependencias, el suelo de la capilla del Santo Cristo, ahora cerrada, y que rodea al Pórtico de Paraíso, también afectaron a varios documentos del archivo catedralicio.

Distintos libros históricos han resultado mojados por el agua y están en proceso de secado dentro del archivo catedralicio, un servicio cerrado a los investigadores estos días, pues se han instalado deshumidificadores para tratar de preservar el valioso legado documental en riesgo, que incluye once siglos de la historia diocesana y de la catedral, y “joyas” como el primer texto constitucional del que hay constancia en el mundo”, indica Luis Manuel Cuña, delegado episcopal de patrimonio y canónigo archivero.

“Por suerte, el material dañado son documentos de la época moderna, y ya hay proyectos en marcha y otros pendientes desde la Xunta para mejorar e impermeabilizar este archivo, pues la cubierta del mismo son unas terrazas exteriores desde las que entra el agua de la lluvia y se desliza por las paredes, pero nos preocupa que esa impermeabilización no se pueda llevar a cabo si no deja de llover”, explica Luis Manuel Cuña.

Los riesgos de la humedad

Reconoce el archivero que “no ha habido daños graves por ahora, y la solución de urgencia es temporal, pues la Xunta trabaja ya en un proyecto para rehacer todo ese techo, pero como tardará meses, lo que hemos hecho es retirar algunos documento en riesgo de las paredes laterales y situarlo en la parte central del archivo donde el riesgo es menor”, indica el archiveros.

El grado de humedad es también muy alto en estos momentos en este archivo, debido a las vías de agua, “de ahí los sistemas de deshumidificación instalados, porque en este tipo de archivos lo que más afecta a los documentos son los cambios bruscos de temperatura y humedad. Llevan siglos en este recinto y cuando hay esos cambios bruscos de humedad y temperatura ideales y estables, el material puede resentirse”, advierte.

Un gran proyecto de futuro

Dentro de las obras del Plan Catedrales de la Xunta, “está prevista una remodelación de este archivo, pero eso lleva tiempo, y la emergencia ahora está además en zona de Pórtico y la sacristía del Santo Cristo, y el propio cimborrio cuya reforma esperemos que no tarde. Pero el agua cae cuando quiere, y lo ha complicado todo”, indica Cuña.

Ese proyecto de futuro del que habla dotará a este archivo y a su valioso legado, de medios antiincendios, así como de sistemas de control permanente de humedad y temperatura.

Los privilegios rodados de Alfonso X el Sabio, reposan en recinto afectado

El archivo de la catedral custodia uno de los fondos de documentación medieval más importantes “como son los privilegios rodados de Alfonso X el Sabio, y en general recopila la historia de la esta catedral y de la diócesis”, explica el canónigo archivero. Las curiosidades y joyas históricas son muchas, entre ellas, por ejemplo, “el primer texto constitucional del mundo, que es el de las Cortes de León, del siglo XIII y anterior incluso a la constitución inglesa”, explica Luis Manuel Cuña. Es un archivo “muy rico en fondos en pergamino, que es más duro y más hidrófilo y sufre más los cambios, por eso lo importante es que haya una temperatura estable: lo ideal es que haya 18 grados y una temperatura estable que ha de oscilar entre un 50 y 60 por ciento de humedad”, explica. Este archivo tiene la ventaja de que “es muy antiguo, hay de hecho un capitel en el que se ve una escena que recrea posiblemente a dos canónigos, con los dos tipos de libro, el rollo de pergamino y el códice en forma de libro, lo que quiere decir que desde antiguo este lugar estaba dedicado ya a tesoro y a archivo”, indica Luis Manuel Acuña. Afirma que por eso “estamos en contacto con la Xunta para actuar lo antes posible”. En cuanto a símbolos de la catedral como el Pórtico del Paraíso que según indicaba hace dos días Patrimonio no está en riesgo pese la entrada de agua en la catedral, si hay cierto riesgo, según el archivero. “El agua está cayendo lateralmente desde las dos terrazas que flanquean el pórtico. Esas terrazas tendrían que estar ya reparadas, pero las obras se sabe cuándo empiezan, no cuándo terminan y la empresa que tenía que impermeabilizarlas no pudo actuar”, indica Cuña. La lluvia llegó antes.