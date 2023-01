Los Reyes Magos llegarán este jueves a Ourense acompañados por una comitiva de 300 participantes formada por grupos musicales, batucadas y espectáculos de animación. La cabalgata arrancará a las 17.30 horas de la estación Empalme, tras la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar en tren de alta velocidad.

Todo está preparado para el gran desfile y para que ningún deseo se quede atrás, el cartero real instaló este lunes un puesto de recogida de cartas en el Parque San Lázaro. Decenas de niños le entregaron sus peticiones, que serán remitidas a Sus Majestades para que no se olviden de nada en su visita a la ciudad.

En su recorrido hasta la Praza Maior, a donde llegarán sobre las 19.30 horas, los Reyes Magos repartirán 4.000 kilos de caramelos entre los niños que asistirán a la cabalgata.

Cierre de calles y desvíos de tráfico

Desde la estación de tren avanzarán por la avenida de As Caldas, Progreso y Alameda, lo que requerirá cerrar al tráfico rodado estas calles y otras de su entorno, lo que hará necesario utilizar itinerarios alternativos. El dispositivo diseñado por la Policía Local prevé cerrar a las 15.30 horas la circulación en As Caldas, Eulogio Gomez Franqueira desde San Pedro Mezonzo hasta la avenida de Marín, glorieta de Vicente Risco, Xesús Posa con San Rosendo y San Froilán, Basilio Álvarez a la altura de la glorieta del Ponte do Milenio en dirección a la avenida de As Caldas, avenida de Santiago con desvío de tráfico por Rey Soto, Francisca Herrera en dirección a la avenida de Santiago, Ribeiriño desde José Antonio Moretón y Ribeira de Canedo desde la glorieta del Puente Nuevo. A las 16.30 se cortará el tráfico en el resto del circuito.

Una vez quede interrumpida la circulación en estas calles, el tráfico procedente de Pardo de Cela se desviará en dirección al Ponte do Milenio. Los vehículos que lleguen por La Habana, Sáenz Díez y Samuel Eiján se desviarán por Curros Enríquez y se cortará el acceso a Xoán XXIII en la intersección con Concello. En la avenida de Zamora, en dirección centro, el tráfico estará cerrado a la altura del Xardín do Posío y será desviado hacia Marcelo Macías. Los procedentes de esta vía deberán continuar por la avenida de Zamora.

Los accesos al Punto de Atención Continuada (PAC) de la calle Concello se realizarán por la avenida de La Habana.

Balance "muy positivo"

La cabalgata cerrará la programación de grandes actos navideños en la ciudad. El Concello de Ourense hizo ayer un balance “muy positivo” de las celebraciones de Fin de Año y Año Nuevo, dada la “gran participación” del público en las diferentes actividades organizadas, señalan, y a pesar de la incesante lluvia que caracterizó la madrugada del primer día del año.