“¡Hola, familia! Venga, que vamos a cantarles algo” , exclamó Omar Montes, mientras todo su ‘staff’ se ponía a tocar palmas y a cantar “Patio de mi cárcel”, uno de los temas de su último disco, que dedicaron, en vivo y en directo, a los atónitos bañistas que, a media tarde de ayer estaban en las pozas termales de Outariz, en Ourense.

El desembarco del cantante en las termas, con baño y TikTok incluido, ya sumergidos en sus aguas, se producía horas antes del concierto que ofrecía anoche en As Burgas, dentro del Festival OUrban 2023 que organiza el Concello, Omar Montes (Carabanchel, Madrid 1988), el cantante y mediático personaje televisivo, muy popular por su aparición en decenas de tertulias y “realitys”.

“Esto es Galicia Calidade. Bañarse en estas termas es lo mejor que me ha pasado después de los Powers Rangers”, explicaba el cantante, con su proverbial ironía, comparando las pozas termales con sus héroes infantiles de ficción.

“Voy a traer aquí a mi abuela, que es mi representante”, aseguró Omar Montes que no paró de protagonizar hilarantes comentarios mientras presentaba uno a uno a todos sus compañeros de equipo, sumergidos bajo las humeantes aguas termales.

El alcalde, Gonzalo Pérez Jácome fue el maestro de ceremonias, y pese a la insistencia del cantante, que no quería bañarse, pues no había equipación para él y el resto de su equipo, Jácome consiguió la foto promocional que pretendía, y todo la “troupe” se metió en el agua, con lo que tenían a mano, su ropa interior, pues no era su intención inicial convertirse en imagen de marca del termalismo de Ourense.

José Patiño, de Produccions Sostibles, firma encargada de la contratación del concierto en Ourense de Montes que se celebró en el Pabellón de Os Remedios, indicaba horas antes que “ya cerramos la venta en la web, se han vendido más de 2.000 entradas y dejamos otras 300 para venta en taquilla”.

El rey de los ‘reality’

Si la habilidad natural para sobrevivir en cualquier campo, engatusando a la parroquia, tuviera un nombre, se llamaría Omar. Exboxeador, con 98 victorias de 100 por K.O a sus espaldas; “exyerno” de Isabel Pantoja; personaje televisivo; tertuliano; rey de los “reality” ; autor intelectual de la frase “la vida mártir” , que da título a un disco y a un libro autobiográfico; cantante de éxito, a medio camino entre el regaetón y el rap, el trap y la fusión con el nuevo flamenco, y desde ayer divulgador turístico de la termas y de la gastronomía ourensana.

Todo un curriculum para un joven de solo 34 años, cuya carrera musical se ha visto relanzada por sus incursiones televisivas pero también opacada por la misma razón, pues su popularidad, por primer romance con la hija de Isabel Pantoja, o ser ganador del televisivo “supervivientes”, han hecho que muchos desconozcan todos sus discos de platino.

“Yo aquí lo que diga el presi, para mi es el presi”, insistía dirigiéndose al alcalde, quien aprovechaba la coyuntura para colgarel TikTok del baño termal. Omar Montes acaba de regresar de su concierto en Catar, dentro de los actos del Mundial de fútbol, donde se paseó por las calles de Dubái rodeado de árabes y vestido como ellos, con la típica kandora blanca que lucen los hombres de aquel país, lo que no le evitó estar retenido durante unas horas, por haber hecho una llamada a a las libertades, allí donde la libertad es un bien escaso.

“Y mañana vamos a la feria y a la calle de los vinos. Hay que comer el pulpito”, enfatizaba Omar ante un alcalde feliz, porque Ourense volverá a ser noticia, de nuevo como escenario de un titular o un belén curiosos.