Tren completo. Es el aviso que Renfe daba el pasado viernes por la tarde y en la tarde de ayer por la demanda de personas en las diferentes frecuencias vespertinas de los trenes en el corredor A Coruña-Ourense, después de la gratuidad del abono recurrente entre las dos ciudades.

Días después de la efectividad de la media los usuarios valoran los primeros días como “ilusionados y caóticos”. La gratuidad es una medida que alivia los gastos de los recurrentes, pero la forma de implantación está dando que hablar. Lo primero que desean comunicar es la “duplicidad” en algunos casos de los billetes ya formalizados, es decir, dos personas para un mismo asiento. Dicen que “hubo algunos casos y eso no puede ser”. También inciden en que “hay trenes que salen con el abono del 50% y del recurrente no, es el ejemplo del que sale a las 8.30 de A Coruña, que aparece en el abono del 50% pero no en el gratuito”.

Deberes para mejorar en Renfe que se vio desbordada en el primer viernes universitario en Santiago y que debe mejorar “en su digitalización, porque a veces es desesperante”. Usuarios recurrentes y sindicatos abogan por “hacer un uso responsable de los abonos recurrentes, porque no se puede formalizar y no ir finalmente, si no se puede ir, se debe dar de baja o anular el billete porque hay gente que se está quedando en tierra porque no hay sitios, y después van sitios vacíos”. Así que piden “responsabilidad y un uso eficiente de los abonos” a la hora de formalizarlos”.

“Avalancha” en Santiago

El pasado viernes en la estación intermodal de Santiago se vivió una de esas situaciones “surrealistas”, según confirman testigos presenciales. La demanda de los viajes gratuitos concentró a un gran número de estudiantes con billete formalizado y sin él intentando conseguir un viaje más económico de lo normal. Con tanta gente, Monbus se vio obligada a “poner en marcha un número completamente extraordinario de refuerzos por una inesperada avalancha de viajeros derivados del ferrocarril”. Testigos presenciales señalan que “fuimos a ver si había algún billete gratis y nos encontramos centenares de personas en la estación sin oferta para cubrir, Renfe debería prevenir este tipo de picos de demanda, para cubrir la oferta, sabe que los viernes y los domingos en Santiago son muy demandados”. El pasado viernes, Monbus tuvo que hacer un refuerzo de 20 autobuses para atender las líneas que conectan con la capital gallega como Ferrol, Vigo y Ourense.

Cruce de acusaciones entre Villarino y Seara por el abono

El secretario provincial del PSOE en Ourense, Rafael Villarino, destacó el pasado viernes la gratuidad de los bonos Ourense-A Coruña, calificando la medida de “excepción gallega” a la medida que tomó el Gobierno de Sánchez. En ese discurso dijo que el BNG había votado en contra y Luís Seara le respondió que “resulta despreciable que un representante público mienta y lo haga tan descaradamente”. Y defiende que “en el anterior decreto nos abstuvimos porque, entre otras razones, se excluía a Ourense de esa medida”. Lo cierto es que así, se excluía y fue el PSOE el que primero dijo que los Avant entraban en la gratuidad y rectificó después al ver que solamente era media distancia y no alta velocidad de media distancia, pidiendo que se incluyera esta última. Villarino arguyó que “el portavoz del BNG aparenta escasa credibilidad si tenemos en cuenta que la abstención del BNG en el Congreso cuando dicha propuesta fue llevada a votación por parte del Gobierno socialista”. Y finaliza diciendo que “crecería políticamente si respetara la realidad en vez de disfrazarla”.