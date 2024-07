Regresado de unos días de desconexión, relativa por culpa del maldito móvil –“perdona que te moleste, sé que estás de vacaciones, pero es solo un minuto…”-, se encuentra uno que, como cantaba Yulio, la vida sigue igual. O peor. Por ejemplo, el asunto de la vivienda debería directamente pasar a la crónica de sucesos. Porque si no es un robo, poco le falta. Estos días hemos publicado informaciones sobre el impacto de los pisos turísticos, su desaforada expansión o el negocio que genera. También que el sablazo de los alquileres ha llegado a las residencias de estudiantes. Así no hay quien viva. El panorama mete miedo y las medidas prometidas por unos y otros no acaban de llegar. A este paso, muchos jóvenes dejarán de serlo en casa de sus padres. Y la habitación de estudiante será la habitación de la jubilación.

La economía gallega está rompiendo tópicos. De forma lenta, pero algo se está moviendo. En nuestra tierra el negocio informático ya da más empleo que el de la pesca. Es más probable que un ingeniero, un teleco o un programador encuentre trabajo mucho antes que un marinero un barco en el que faenar. Los nuevos tiempos. La fuga de cerebros es aún notable y queda mucho por hacer para retener a un talento autóctono que es más apreciado, y mejor pagado, más allá del Padornelo. Eso es tan cierto como que aquí ya se están haciendo cosas importantes.

Ahí está UARX Space, empresa con sede en Porto do Molle (Nigrán), que acaba de dar el salto al espacio a bordo del cohete Ariane 6. La ingeniera Yanina Hallack y su marido Andrés Vila han hecho historia al colarse en el proyecto espacial más importante de la ESA. Ellos y todo su equipo han demostrado que los sueños se cumplen y que el ingenio gallego cotiza al alza. ¿Pero qué tal si le brindamos más apoyo? Porque es gente brillante pero no obra milagros. Al menos no todos los años. Y cuando hablemos de cracks, por favor, pensemos en casos como el de Yanina y su troupe de ingenieros, no en esos otros que se llevan una millonada por dar patadas a una cosa de cuero.

Estatua de Homenaje a la emigración en Vigo / FDV

Un desahogo para acabar. Produce noxo escuchar a políticos, sedicentes patriotas enfundados en la bandera de España o la senyera catalana, esgrimir el coste económico para justificar su rechazo a la acogida de ¡¡¡400!!! menores migrantes cuando cada año se gastan un pastizal en mamandurrias, parrandas, asesores y chiringuitos para colocar a amigotes. ¿Acaso sus prioridades políticas no coinciden con valores morales universales? ¿La solidaridad ha muerto? ¿El color de nuevo sí importa?

En estos días que asistimos a una lamentable polémica política -difícil encontrar un mejor ejemplo de vergonzosa insolidaridad- resulta ilustrativo contemplar en el puerto de Vigo cómo frente a la escultura en homenaje a los gallegos que emigraron en busca de fortuna está amarrada una imponente flota de la Armada española, esa misma que algún iluminado dirigente del PP reclamaba que patrullase el mar para devolver a un puñado de chicos desesperados a África. Qué bueno sería que los ciudadanos -ya no digamos los políticos- que están visitando estos barcos militares se detuviesen un instante frente a la escultura y pensasen que ese hombre que abandona Galicia con una mísera maleta, siendo un paria, tuvo en su día mucha más suerte que los cientos de niños africanos que se juegan el pellejo en el mar y que, al parecer, no tienen cabida en España. Ni en la próspera ni en la vaciada. Ahora, eso sí, hipócritas, ¡qué viva Lamine Yamal!

