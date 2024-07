Por prejuicios enquistados, por la irrupción de personajes insoportables que manosean este oficio para saltar a la fama o embolsarse dinero, por la aborrecible polarización y también por deméritos propios, el prestigio del periodismo no goza precisamente de una salud de hierro. Y cuando se le dedica tanto trabajo, esfuerzo y horas, eso deprime y duele. Aun así, no nos resignamos. La batalla continúa y, en todo caso, siempre podemos pensar que el crédito de otros sectores está peor. La banca, por ejemplo.

Sin caer en un populismo de todo a cien, lo cierto es que en ocasiones esa mala fama se la tienen ganada a pulso. En la última década el sector se ha ahorrado más de 5.500 millones en el pago de intereses a los clientes gallegos por sus depósitos en cuentas. Eso sí, cuando se trata de subir los intereses a hipotecas y créditos, reaccionan más rápido que Usain Bolt. La ley del embudo del sector financiero. Así las cosas, como dice la canción, no me pidas que te quiera.

En tiempos de estrechez, ahí está la familia para echar una mano. Eso es lo que habrán pensado más de 200.000 turistas extranjeros vienen a Galicia de vacaciones, pero para alojarse en casa de parientes o amigos. Ya saben, los críos apilados en una habitación, colchones en el salón y comida de rancho. Y a pasar el día a la playa con tortilla de patata, salpicón, refrescos de litro y, si hay suerte, helado en el chiringuito. No es el mejor plan del mundo, pero es lo que toca. Cuando se van, se necesita una semana para recuperar fuerzas. Es el precio de la sangre. (La otra versión, la de llevar a los suegros de conciertos, ricas comidas -con esas sobremesas de “has engordado un poco, no?”-, alguna compra y mucho paseo, se la evito para no ahondar en la pesadilla).

Turistas por Santiago. / Jesús Prieto

Cuando Michael Ende escribió La historia interminable no estaba pensando en la línea de Alta Velocidad entre Vigo y Madrid por Cerdedo. Pero podría. Porque este proyecto lleva tantos años en la nevera que para descongelarla se necesita muchísimo más que palabras. El número dos de Óscar Puente visitó al alcalde Caballero para confirmar que sí, que esta vez la cosa va. Y aunque no puso ni cifras ni fechas ni dinero, aseguró que Cerdedo es clave en la conexión de los viajeros de Oporto con Madrid. Y también que Vigo es la gran ciudad de Galicia y no puede ser olvidada por el ferrocarril. Al parecer el señor Santano, que así se llama el lugarteniente del ministro tuitero, acaba de aterrizar en vuelo directo desde Marte o nos toma el pelo. En FARO lo llevamos diciendo desde hace muchos años. Él necesitó dos horas y media con el alcalde de Vigo para entenderlo. Como en esta casa estamos de vuelta y media con las promesas del Gobierno -de este y de los anteriores-, especialmente con el asunto del AVE, vamos a seguir con el mazo bien alto y con el cronómetro en marcha. Que Vigo no tenga una conexión directa con Alta Velocidad es una vergüenza. Y si alguien piensa que llegará algún día que nos cansaremos de reclamarla, está totalmente equivocado. Así que, pónganse las pilas o caña, caña, caña.

Trabajos de instalación del parque eólico flotante Kincardine en Escocia. / PRINCIPLE POWER

Sabíamos que el negocio eólico dependía del viento, ingenuamente pensábamos que se refería al fenómeno meteorológico, pero no es así. En Galicia depende del viento que sople en los tribunales. En el último año el procedente del Superior de Xustiza de Galicia está siendo huracanado, en contra del sector. En lugar de mover las palas de los molinillos, las arranca de cuajo y las envía por los aires directamente al cajón de los proyectos frustrados. Sin embargo, el aire que llega de Madrid, léase Tribunal Supremo, es una cálida y potente brisa que empuja a la energía eólica gallega y le insufla de nuevos bríos. La última sentencia le ha dado oxígeno a la renovable marina tras desoír el recurso de la pesca. Y así vamos, como en la yenka, “un pasito palante, otro patrás”. Curioso que en esto de la descarbonización todo parezca depender de los (malos o buenos) humos de sus señorías.

