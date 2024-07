Hay formas de despertarse y formas de despertarse. Los periodistas -bueno, no todos, porque algunos son impasibles marmotas- estamos acostumbrados a los despertares abruptos, esos que te sacan de la cama de un salto y te activan como si te hubieses metido un litro de café en vena. Sabemos que una llamada o un mensaje de madrugada no preludian nada bueno. Eso ocurrió el martes cuando Lara Graña ejerció de mi particular despertador: “Hay un barco hundido frente a Malvinas con 27 tripulantes, bastantes gallegos, en el agua. Los están buscando”. La primera reacción, lo admito, es “j… con Lariña”. Tras el exabrupto, la maquinaria se pone en marcha.

Hace años las redacciones teníamos 24 horas para preparar el periódico. ¡Y algunos se lamentaban de que su trabajo era estresante! Hoy actuamos en tiempo real. Así que a las siete de la mañana nuestros lectores digitales ya tenían la noticia abriendo la home (anglicismo horrible que equivale a portada). Fuimos los primeros en alertar del hundimiento y, como el éxito digital es efímero, se mide por segundos, desde ese momento nuestra web, capitaneada por Alberto Otero y Lara, dos periodistas de raza por cuyas venas corre salitre, no dejó de aportar datos sobre el naufragio durante una larguísima y dolorosa jornada.

Otros artículos de Rogelio Garrido EL BOLETÍN DEL DIRECTOR Mala fama EL BOLETÍN DEL DIRECTOR Y volver EL BOLETÍN DEL DIRECTOR De fiesta

El boletín del director Si quieres recibir este análisis de la actualidad cada viernes en tu correo tan solo debes activar este boletín en nuestra página web Me apunto

Tanto fue así, que los familiares de los marineros recurrieron a FARO ante la falta de información oficial. Algunos leían nuestra web y otros nos llamaban directamente para saber más. Es la función de servicio que ejerce el periodismo. El verdadero periodismo, claro, el que busca, pregunta, encuentra y no publica hasta confirmar. El que actúa con cautela, rigor y respeto, consciente de que muchas familias están con el alma en vilo. El que quiere ser el primero en contarlo, pero no a cualquier precio. El que cuesta mucho hacer y por el que merece la pena pagar.

Cedido

El martes fue un día negro para la gente del mar. Todo nuestro cariño y solidaridad. Sin embargo, fue un buen día para el periodismo. Nuestra labor no ha acabado. Ahora toca saber por qué se hundió el “Argos Georgia” y si tanto el desalojo del palangrero como las labores de rescate se hicieron correctamente. Así que no estamos ante el fin de una historia, sino ante el principio de otra.

El naufragio lo eclipsó todo, aunque me gustaría recomendarles la información firmada por Rosa Prieto sobre el agua. En concreto, sobre su despilfarro. Como, por fortuna, en Galicia sigue lloviendo, menos que antes pero mucho más que en la mayor parte de España, pues aquí no hay cultura del ahorro ni mucho menos de la gestión. Los últimos datos son demoledores. Por el deterioro de las instalaciones y las averías -nuestra red de tuberías es un queso Gruyère- uno de cada cuatro litros suministrados no llega a los hogares. Con lo que se está perdiendo podríamos abastecer a toda Asturias un año entero. Es un escándalo mayúsculo, pero aquí nadie -empezando por las autoridades competentes- se inmuta. Ahora que tanto se recurre al sentidiño, ¿qué tal si lo aplicamos a esto y cerramos de una vez el grifo de la vergüenza?

Los gallegos estamos hartos del tópico de la escalera, que si subimos o bajamos y toda esa morralla. Pero a veces, en este país de meigas, bruxos, encantamentos e mal de ollo que dieron tanto juego a Cunqueiro, ocurren cosas en apariencia sobrenaturales. Por ejemplo, ¿cómo un tren que circula tres veces más rápido que otro convencional puede tardar el mismo tiempo, o incluso más, en conectar las dos mismas ciudades? Suena a coña, ¿verdad? Pues es la realidad diaria que sufrimos vigueses y ourensanos.

El Avlo, versión supuestamente barata del AVE, arrancó esta semana. FARO -en la persona de Víctor Currás, un periodista que disfruta tanto en la grada de Río como a bordo de un convoy, aunque sea el tren chuchú- se montó en él para viajar a Ourense. Tras arribar decidió regresar en el tren que circula por la línea del Miño. En el primer viaje, el Avlo superó los 300 kilómetros; en el retorno no se pasó de los 120. En el primer viaje hubo cuatro paradas, en el segundo una docena. Pues, queridos lectores, el tiempo de ambos trayectos fue prácticamente similar, sobre una hora y cuarenta minutos. En este caso, el secreto no está en la masa, sino en el rodeo por Santiago de Compostela al que nos obliga el ministerio del tuitero Óscar Puente (y de sus antecesores, incluidos los exministros del PP). Los vecinos de Vigo -recuerden el dato, la mayor ciudad de Galicia- que elegimos el tren para viajar a una ciudad que está a cien kilómetros deberemos recorrer casi el doble. Y así seguirá siendo durante muchos años. A qué indigna (por ser fino). Pues, como diría el otro, apretemos todos para poner freno a esta tomadura de pelo.

Suscríbete para seguir leyendo