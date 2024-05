La masturbación mutua

Es curioso como culturalmente le hemos ido dando más validez a algunas prácticas sexuales que a otras. Os pongo en contexto: cuando las personas me explican sus anhelos y sus problemas relacionados con el sexo, en muchas ocasiones se quejan de que tienen poca regularidad: “es que follamos poco”, “yo creo que no es suficiente”, etc.

¿Qué es “follar” bien para ti?

Puedes sustituir follar por “hacer el amor”, “tener sexo/relaciones” y mil sinónimos más que pongas en tu cabeza, y tendremos respuestas muy parecidas. Soy una pesada con esta pregunta y creo firmemente que no hay ninguna respuesta incorrecta, os voy a copiar 10 respuestas reales de personas de diferentes géneros, orientación sexual, edades, clases sociales...

“En la que disfrutamos los 2”.

“Placer y satisfacción”.

“Conexión”.

“Armonía y disfrute”.

“Explosión de felicidad”.

“Gozar y divertirme”.

“En la que me siento bien”.

“Plenitud”.

“Éxtasis”.

“Amor y placer”.

Curiosamente apenas ninguna de las personas a las que pregunto sobre esto hacen referencia a la cantidad de orgasmos, regularidad en las relaciones, penetración/coito, posturas, prácticas sexuales concretas, sino que nos vamos al principio más hedonista y emocional y no tan funcional/práctico cuando hacemos la pregunta de lo que está “bien” o tiene “calidad” en la sexualidad.

@A2C_ILUSTRACIONS / .

Dicho esto, os cuento otro caso real: les llamaremos Carla y Hugo, vienen a consulta preocupados porque no tienen relaciones sexuales, tienen 30 y 33 años, gozan de buena salud física y no tienen excesivos problemas personales, laborales ni familiares. Enseguida empiezo a indagar en cómo es su vida sexual, y me cuentan que 2-3 días a la semana, cuando se acuestan se acarician, se besan, y que acaban masturbándose primero mutuamente y a veces acaban cada uno tocándose a sí mismo/a, con orgasmos ambos y relax posterior, lo que yo definiría como un “buen cierre del día”, ¡Jaja! Es cierto que cada persona pone su regularidad y lo que es suficiente o no según sus gustos y circunstancias, pero hoy en día 2-3 días de interacción sexual semanal teniendo Netflix y la Playstation está muy muy bien, el problema que es que Carla en concreto cree que eso no es sexo, en realidad para ella todo lo que no sea penetración vaginal (coito) no es válido al 100% y tiene muchas dudas, lo define como “relaciones no completas”, y Hugo está preocupado porque ella se sienta así y se siente frustrado.

Como definición, la masturbación mutua, es una práctica sexual en la que dos personas se masturban la una a la otra, de forma simultánea o alternando. Tiene muchas ventajas pero la principal es que favorece la conexión sexual y emocional entre las personas, es una forma segura de exploración sexual, nos ayuda a conocernos y con respecto al coito tiene ciertas ventajas, como una disminución notable en las infecciones de transmisión sexual y en el riesgo de embarazo. Eso en cuanto a la salud física. Si hablamos de la parte psico-sexológica, la masturbación es menos exigente y genera menos ansiedad que el coito sobre todo en las personas con pene, ya que el rendimiento del mismo como sabemos es más costoso que el del clítoris, por ejemplo. Otra ventaja es el control sobre la excitación, las sensaciones, y la fase de la respuesta sexual en la que se encuentran; a nivel creativo encontramos que esta práctica permite muchas, muchas., muchas formas de experimentar relajadamente.

Uso terapéutico

Fíjate si es interesante esta práctica sexual, que se ha usado durante muchos años como herramienta terapéutica en personas con disfunciones (eréctil, bajo deseo, anorgasmia etc.). Con sus diferentes formatos y aplicaciones, la masturbación mutua es un entrenamiento con dobles beneficios: el primero porque entrenamos la comunicación sexual, puedo ver como lo haces, con que presión o ritmo te estimulas, puedo copiar y hablar de estos estímulos y set más eficiente en mi forma de acariciarte. Y, por otro lado, y esto es lo que más está ayudando a Carla, reestructurar su creencia de lo que es válido en el sexo y lo que no, es una reestructuración cognitiva (cambio de pensamientos). Si cambiamos esos patrones de pensamiento podemos tener una vida sexual más agradable y plena.

Hasta aquí nuestro tema de hoy, próximamente volveremos con más casos y sugerencias. Para todo lo demás puedes visitarnos en www.saludplacer.com. ¡Hasta pronto, placeres!

