De vino en vino, de visita cultural / Fernando Franco

¡Pardiez, este Suso “Furrú” non ten acougo! Ahí le veis con su pandilla (Pepe do Viso, Carlos, Pepe, José, Dani, Suso, Juan e Higinio) junto a Estela, la embajadora y guía de la bodega de Protos, que para algo se fueron a degustar los caldos de Ribera del Duero. Ya puestos, visitaron además las bodegas de Emilio Moro y Pago de Carraovejas y, como no, hicieron frente a un buen lechazo en Molino de Palacios.

Marieta Quesada, sin vacaciones: mañana clausura su exposición

No sabemos cuántos vigueses se habrán ido de vacaciones pero sí que no lo ha hecho la pintora Marieta Quesada, hija del dibujante de FARO Fernando Quesada y de la pintora Ana Legido. Tras un larga estancia en el sur, Marieta se vino a vivir a Nigrán y una razón principal por la que no se ha movido de Vigo es la exposición, Historias pintadas, que tiene abierta en la sala Afundación de Policarpo Sanz 26, que ya os advierto que se clausura mañana. Ella está todos los días en la misma, unas 100 obras entre acrílicos, pasteles, dibujos, esculturas, serigrafías en seda natural... O sea que podréis comprobar toda su evolución. Dice ella que Historias pintadas es una expo de plenitud donde resalta el color y el expresionismocon riqueza de imagnación y una buena técnica, como podréis comprobar si vais a su web www.marietaquesada.com y donde conoceréis lla diversida de su trayectoria con muchas expos fuera de Galicia Madrid, Sevilla, Córdoba, Pamplona...) pero también de España como en París, donde vivió, o Alemania. ¡Qué gran memoria tenemos de sus padres, artistas, votales y alegres. ¡Ah, y se sigue en el intento de poner el nombre de su padre a una calle de Vigo, camino en que el Concello parece comprometido!

Los gabinetes de prensa: Concello de Mos versus Concello de Vigo

Nunca he formado parte de un gabinete de prensa de institución política, económica o cultural alguna. Solo puedo imaginar cómo es este trabajo, que se ocupa de la relación de una institución con los medios de comunicación y demás actividades relacionadas con el cuidado de la imagen de la misma. En el caso de concello de Mos, me sorprende admirativamente la actividad de quien lo lleva, Gala Fernández, a quien no conozco pero de quien recibo puntualmente información hasta del último movimiento de ojos de la alcaldesa, Nidia Arévalo. Caso contrario del Ayuntamiento de Vigo, de quien no recibo hace años ni una miserable nota teniendo una columna diaria que habla de las cosas de la ciudad. Dicen que existe pero, si aceptamos eso de que “por sus obras los conoceréis” , uno no lo conoce de nada. ¿Cómo un ayuntamiento tan pequeño como el de Mos tiene un gabinete de prensa tan eficaz y uno tan grande como el de Vigo uno tan invisible? ¿Existirá realmente o no existirá solo para mí? ¿Acaso será que no lean la prensa de su ciudad?

Alberte, Claudia, David y Omar: los 4 jinetes del Apocalipsis hostelero

Una pregunta inquietante me acucia tras haber pasado un tiempo de aquel programa de Chicote y la Sexta centrado en Vigo, Batalla de restaurantes, en que Alberte Gutiérrez, del Alberte, Claudia Alfonso de Casa Luisa, David Couñago de Malasangre Wine&Bar y Omar Farés de la Central, se enzarzaron en agravios sobre la calidad de la comida de cada cual, unos mas que otros. ¿Se hablarán después de aquel encuentro, se saludarán al cruzarse por la calle? Hay opiniones que dejan sus secuelas.