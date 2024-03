Las chicas de Placeres.

Bien es verdad que los Carnavales han pasado pero hay fotos como la que veis que no se mueven por criterios de actualidad sino que son intemporales. Por eso os traigo aquí el encuentro último de las chicas del colegio Placeres, que este año se reunieron en el Casino de Pontevedra (previa misa) para festejar con adelanto la Virgen de Lourdes, que es la patrona del centro que las acogió de niñas y adolescentes. Veo por ahí a Luz Durán, Malú Rey, Bea Pereira, Maia Muro... Qué memoria de aquellos tiempos, ¿verdad chicas? Al escribir este pie estoy viendo que hoy me quedó esta sección llena de espíritu eclesial en todos sus temas. Pues bueno, ganaremos indulgencias.

¡Atentos los amantes de la música vocal antigua: oíd a Voces Graves!

¡Atentos los amantes de la música y canto coral! Suenan acordes fantásticos en esta sección porque hoy mismo el Coro de Voces Graves de Vigo inicia el II Ciclo de Música “Ai Ondas” con el propósito de dar continuidad a la música vocal antigua. Hoy tendréis la primera actuación en la iglesia de San Francisco (O Berbés), en la que el coro contará con la soprano Magna Ferreira y el Consort de Violas de gamba del Conservatorio Superior dirigido por Sara Ruiz. Bueno es que sepáis que se va a centrar en la música vocal “a capella”, así como la realizada sobre textos bíblicos y medievales con acompañamiento instrumental. ¿No os parece atractiva la propuesta? Pero es que además, me dice Alberto Abal, el director del coro, que quieren resaltar también parte de la historia lírico-musical en la que nuestra ría de Vigo es pieza clave. Xan de Aldán, Martín Códax, Mendiño… Tan gran esfuerzo coral no puede desaprovecharse en una sola actuación y continuará el 16 (19.30) en la catedral de Santa María de Tui con “Paseo barroco”, volverá a Vigo el 17 pero en La Colegiata de Vigo, el 23 en el Museo del Mar de Galicia, el 24 en Oia…

Si queréis gozar el Stabat Mater...

Este es un marzo de gloria musical en Vigo porque me cuenta mi dilecta Nuria Lorenzo, directora de los Gli Appassionati, que mañana mismo (20 h.) su coro junto a a Camerata Arven actuarán nada menos que con la interpretación del grandioso Stabat Mater en esa activa iglesia de la Soledad en O Castro que tutela el pater Alberto Cuevas, a quien tengo por intermediario para el perdón de mis pecados. Es él mismo quien me dice que en la cercanía de Semana Santa es sin duda un acontecimiento de primera magnitud poder escuchar tanto en su iglesia de la Soledad mañana (20 h) como el día 15 en la de Santa Marina de Cabral (20 h) ese celebrado Stabat Mater de Steve Dobrogosz. Os cuento que en esta pieza se combinan los elementos de la música clásica y del jazz, una oferta deliciosa para los amantes de la buena música.

Tres pregones, tres de Semana Santa y dos casi coinciden ¡a correr!

Vamos a ver si nos aclaramos. ¿Es posible que dos pregones de Semana Santa, el de Zamora y el de la cofradía viguesa de Nuestro Padre Jesús del Silencio, Inmaculada Virgen de la Amargura y Cristo de la Fe, que preside Guillermo Carballido (me encantan estas denominaciones de nuestra tradición cristiana), coincidan en el día, mañana, sábado, y casi en la hora, el zamorano leído por el barítono Luis Santana a las 20 h y el de la cofradía olívica a las 19.30 por Pedro Regojo, el primero en el auditorio de Afundación y el segundo en la iglesia de las Trinitarias (Ecuador)? ¿Tanto van a probar nuestra fe como para hacernos correr de uno a otro deslenguados? Bueno, al menos el Pregón Oficial de la Semana Santa de Vigo, que es un tercero y tiene que ver con Carlos Borrás como Secretario de la organizadora cofradía del Cristo de la Victoria sabemos que será el 14 a cargo del arzobispo de Santiago Francisco José Prieto, en la iglesia Colegiata. Al menos con este no tenemos que desfondarnos de un lado para otro. Por pregones, que no quede.