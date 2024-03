Los de Turismo San Jorge. / Fernando Franco

Estos que veis en plácida pose en el restaurante de Soutomaior son parte de la quinta promoción de la Escuela de Turismo San Jorge de Vigo (1968/71), cuando estaba en las Galerías Durán de Príncipe. Se reúnen anualmente estos jóvenes desde hace 53 años y en esta ocasión, con el correspondiente cocido, fue para despedir a la compañera Salud Florit (jubilada de Aviaco), que marcha para Murcia su tierra natal para reunirse con su familia. De izda. a dcha., Pili Alfranca, Marilú, Alfonso, Margarita, Ángel, Darío, Pablo, Pili Vázquez, Salud Florit, Teresa, Loli y José Luis.

Javier Pascual: un libro para hablar bien desde lo privado a lo público

No sé si de verdad fue Sócrates quien fundó la primera escuela de oratoria en Atenas, con el objetivo altruista de formar a funcionarios, guiados por la moral y la ética para el progreso del estado. Sea como fuere, a mí se me antoja parecida la compleja labor que el abogado vigués Javier Pascual Garófano tiene asignada fuera de su oficio como letrado, aunque de saber muy beneficioso para la mejor operatividad del mismo: la oratoria si hablamos de su máximo escenario pero podríamos decir como base la mejora de a conversación profesional. De eso trata el libro Conversaciones y oratoria para profesionales que le presenta hoy a las 19.30 en la Casa del Libro el Doctor en Ciencia Política y de la Administración y Decano de la Facultad de Dirección y Gestión Pública José Varela Álvarez, presentación en la que me encantaría estar para acompañarles en la mesa. Leído yo el libro, planteado como manual de aprendizaje con teoría y ejemplos prácticos muy visuales, se perfeccionaron mis relaciones con los demás y eso les ocurrirá a universitarios y jóvenes profesionales que lo aprovechen. Desde cómo triunfar en la conversación ordinaria a la oratoria ante el público, las claves para aspirar a eso que desde Demóstenes o San Juan Crisóstomo “boquita de oro” hasta Luther King lo aplaudirían. Mañana, a las 19.30 en Casa del Libro. ¡No lo perdáis!

Por fin se reforma A Raposeira

Por fin la rehabilitación del Pazo Raposeira, ahí junto a Alcampo, de lo cual los Amigos de los Pazos están muy satisfechos pero al mismo tiempo manifiestan su preocupación por si está derribándose todo su interior, para lo que se requiere la autorización de Patrimonio Artístico. Claro, esperan que el ayuntamiento de Vigo cuente con dicho permiso. Y creo que, dada la sensibilidad del alcalde Caballero con estas materias, se respetarán todos los elementos interiores dignos de protección de este pazo, uno de los 5 grandes de la ciudad junto a Quiñones de León, La Pastora, San Roque y Rivera-Atienza, aunque en la misma hubo unas 50 casas solariegas, blasonadas con escudo de armas, de las que unas 16 estaban en el barrio viejo. Hombre, Raposeira no tiene la misma categoría que Castrelos pero ambos son de la misma condición. Alcampo compró casi el 90 por ciento de su terreno en los 80 y fue su último propietario, Rosario Montenegro, quien lo cedió al Ayuntamiento quedándose con el usufructo hasta su muerte en 2013. Desde ese año el Concello no hizo nada y se fue deteriorando hasta ahora, en que se anuncia por fin la reforma. Esperamos que se respete lo posible.

Galia Blanco, entre Mulleres

¡Vaya, querida Galia Blanco, tiempo hace que no la veo, quizás desde que coincidimos en el yacuzzi del Metropolitan! Estos días tendré una razón para ello porque esta periodista inauguró exposición en la Confederación de Empresarios y me atraen esos retratos pop que sigue realizando o sus series como Agropop, en las que representa con colores vibrantes temáticas del rural gallego desde una perspectiva contemporánea. No es extraño, Galia cultiva una finca ecológica. En Vigo veréis obras de sus series Eternas y Harmonía, unos 30 cuadros referidos al caos y velocidad de la vida en combinación con la inteligencia de las mujeres “Eternas” que retrata.