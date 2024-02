En la Lutheria de Le BarLuthier / Fernando Franco

Ahí veis a toda una culta troupe en La Lutheria, un espacio de dignificación cultural creado por Chucho González y Míriam Rodríguez Pérez. Ahí les veis en ese espacio multifacético vigués para la producción audiovisual, para la educación musical, educación artística y de escena que nació como consecuencia del parón en la pandemia del grupo “Le BarLuthier”, un pianobar literal e itinerante. Y ahí les veis el pasado 23 de febrero, en que tuvieron lista la magia para que la actriz y cantante Cora Velasco y el pianista Carlos Gil Fandiño fueran los primeros en presentar su proyecto musical en ese escenario inspirado en el Cabaret Voltaire fundado en 1916. Hay de todo, público, músicos, programadoras, modelos... ¡qué feliz imagen!

Domínguez Sío lo dice hoy claro en Baiona: sin Pinzón no habría Colón

¡Cuánto gocé yo leyendo Pinzón, el marino que adelantó a Colón, el libro de la porriñesa María Jesús Domínguez Sío! Al calor de las fiestas de la Arribada y podréis oírla a ella misma hablando de esta fantástica navegación hoy mismo, en la Casa de la Navegación (Ventura Misa 17) a las 8 de la tarde. Lo que María Jesús sostiene tras larga investigación es que Colón, maestro de la autopropaganda, describe sus propios méritos y disfruta solo de la gloria del triunfo, pero los hechos muestran que Martín Alonso Pinzón fue en las Indias el codescubridor en vanguardia. Digo que el libro es un placer porque yo incluso sentí mientras leía que navegaba como lector por las procelosas aguas del Descubrimiento, de tan bien narrado y documentado que parece el libro. María Jesús, con la que compartí ostras algún fin de año junto su hermana Araceli y su cuñado Fonseca Moretón, es licenciada en Filosofía y Letras, doctora en Filología Hispánica y catedrática de Lengua y Literatura y pasó su vida académica en Madrid (y extranjero) pero nunca olvidó los aromas del mar de Vigo. Lo vais a pasar bien en esta charla que abre una nueva ventana a la historia de nuestros navegantes contando las cuitas internas de un experiencia puntera, los aspectos menos conocidos del encuentro entre dos mundos, la enemistad surgida entre Pinzón y Colón.

El Colón de Berta Santamaría en las tesis de su marido, Alfonso Philippot

La que sabe de Colón pero de su nacimiento es Berta Santamaría, viuda de Alfonso Philippot, el vigués que dedicó todo el tiempo libre de su vida y sus viajes por el mundo como capitán de la marina mercante a descubrir la identidad de Colón con dos resultados que defiende en un libro plagado de documentos: “Cristóbal Colón y Pedro Madruga eran la misma persona y había nacido en Poio”. Berta, que me llamó ayer, vivió tantos años con su marido y le admiró tanto que sabe de memoria sus tesis principales y, a sus 80 años, manifiesta una memoria tal que a mí me recitó los nombres de 4 almirantes ancestros de Colón (entendiéndolo como Pedro Madruga). Esta empeñada en dar una conferencia sobre esta materia, dolorida porque cree que el inmenso esfuerzo investigador de su marido queda en agua de borrajas, aunque por ahora no halla modo.

El Castelao grafista en Tomiño

Advierto que el jueves 29 se clausura en la sala de exposiciones de La Sede Afundación (P. Sanz) la exposición Recordando a Rafael Alonso pero en Tomiño tienen un día para la alegría porque hoy Afundación inaugura a las 20 horas en su Mercado Municipal la muestra Castelao grafista. Dará su bendición la alcaldesa Sandra a una muestra que reúne 19 facsímiles de la Colección de Arte Afundación y 89 dibujos del álbum Cousas da vida de Castelao. Antes o después os podéis tomar un vinito en A Mata, el de los hermanos Cuétara, en la misma planta.