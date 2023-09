Otro año más les veis en su encuentro anual y podríamos daros, para contrastar, una foto parecida a esta pero de hace más de medio siglo cuando ya habían formado su primera pandilla y sufrían y gozaban los primeros requiebros del amor romántico, poco después de jugar al brilé o a eso de las cerillas. Sí, sí, estos que veis ya crecidos, ya cumplida una parte de su vida, iban de aquí para allá por Vigo, hacían sus guateques y vivían los placeres y pesares de la adolescencia juntos hace más de 50 años. Pero si están más guapos, ¡ay, esa serena belleza de la madurez!

Xulio Gil abre con sus retratos todo un paisaje humano del arte gallego

Ahí, en Policarpo Sanz 26, sala I de Afundación. Un paisaje muscular y mayuscular de nuestro arte se abrirá ante vosotros desde mañana: Xulio Gil. Retratos dun tempo da plástica galega. Acabo de recorrer en casa esa galería de retratos que Xulio Gil propone a nuestra mirada mañana y siento emoción y agradecimiento. Lo primero, por todo lo que ha conseguido captar y transmite Gil en cada uno de los personajes que representa; lo segundo, porque me ha permitido y permite al espectador dimensionar el alcance del arte gallego y poner cara a sus protagonistas. Unos ya no están vivos sino en nuestra memoria, de modo que ahí vemos tanto a Laxeiro como a Ramón Conde, a Freixanes como a Xosé Guillermo, a Isaac Díaz Pardo como a Antón Pulido, y así a decenas de ellos retratados tras un trabajo que no pudo ser de otra manera que laborioso, hercúleo. Conozco a Gil y admiro su obra desde los 80, tengo dos retratos con su firma en las paredes de mi casa, uno de ellos mío acosado por la noche y otro un hermosísimo instante de la poeta Xela Arias en la serie Tigres como cabalos, que fue exposición y libro. Soy un testigo atento de sus diferentes caminos creativos, sus diversas líneas estéticas y conceptuales, desde el retrato a la cultura material, desde la gastronomía al patrimonio o la naturaleza.

Antonio Montero, suma y sigue

Estoy seguro de que el escritor y fotógrafo vigués Vítor Vaqueiro, quizás el que más sabe de la historia de nuestros fotógrafos y retratistas locales, situará a Xulio Gil en un puesto de altura entre ellos. Tendrá que revisar también la galería de retratos con los que cada sábado desde hace meses ilumina el vigués Augusto Rodríguez esta sección, vigueses de aquí y de allá que se suman a los que ya le conocemos de sus viajes por otras tierras como Etiopía. Sus Crónicasaugustas.

Raquel y la nueva Suído Ecotaberna

¡Pardiez, Raquel Ogando, cariño nuestro, galaicomejicana mujer, vaya ecotaberna que te has montado con los tuyos en tu tierra natal, ahí por Verducido entre la explosiva naturaleza del Suído! Desde Redondela pasas por Fornelos, llegas a Verducido y ya tienes una razón más para hacer parada y fonda: la Suído Ecotaberna. Era una ilusión tuya volver con tu cocina a los orígenes, a esa tierra de la que emigró tu abuelo Guillermo hacia México y que tú habías vivido ya en no pocos veraneos aunque nacieras en México. Ese bajo en que él maniobraba con el vino y otros menesteres resucitó ahora como espacio para una comida mestiza de aquí y de allá pero con protagonismo del producto local como esa hamburguesa do Suído o esas deliciosas setas Shiitake cultivadas en vuestros propios troncos. Contigo, tu madre Guillermina combinando con la cocina de tu otro local, el Lume do Carozo en Vigo, y encima el respaldo de tu marido Juanchiño Figueroa, que anda tocando rock por ahí pero sabe mucho hostelería y de vinos como sumiller. Ya advierto al curioso lector que solo abre en verano (en este cierra el 24 de este mes) y de viernes a domingo.