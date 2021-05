Sempre Marrocos

Na miña nenez corrían as estorias sobre a guerra de África na que participaran as quintas dos nosos pais. Os nomes do patriota bérbere e republicano Abd el-Krim mesturábanse aos de Franco, Sanxurxo (apelido restaurado aquí) e Primo de Rivera. Un continxente militar daqueles mouros que trouxeron os franquistas a España para entrar no Madrid do Frente Popular, estiveron acuartelados no convento e cadea de Celanova. Nós mirabamos para eles con medo.

En Castromau había outra clase de mourindade. Eran mouros subterráneos e invisibeis que custodiaban tesouros que Álvaro Cunqueiro habería de sacar a luz da literatura moitos anos despois. Mesmo, tales mouros fantásticos foran capaces de erguer o castelo de Vilanova dos Infantes nunha noite, e de pór nel unha Trabe de Ouro e outra de Alquitrén. Franco, sobre 1957, licenciou a súa “Guardia Mora” e a sustituiu por uns cabaleiros de azulina que evocaban a opereta.

Desde os días da súa independencia, naqueles anos 50, aos de hoxe, en Marrocos rexe con man de ferro unha monarquía muslime absoluta. Isos si, moi dependente dos EE UU e contraria ao panarabismo laico de Nasser e o Baas. Os sultáns marroquinos (Mohamed V, Hassan II, Mohamed VI) sempre intentaron enganar a fame do pobo con conflitos territoriais.

Primeiro, en Sidi Ifni. Logo, o despotismo de Rabat anulou unha resolución das Nacións Unidas que lle abría paso a un Sáhara Occidental independente, republicano e socialista. Consumada tal enormidade, boa parte do pobo saharaui foi confinada en campos protexidos só polo FLNA que agora quere botar abaixo a CIA. E sempre, sempre, sempre, o despotismo islámico marroquino presionou para incorporar Ceuta e Melilla. Descoñezo cal será a sorte que o mundo futuro lle depare ás prazas de Melilla e de Ceuta. Para min, o peor destino das súas poboacións (árabes magrebíes, bérberes, xudeo-sefardíes, españolas de orixe peninsular) sería o de pasaren a formar parte do reino de Marrocos. En canto executa unha retirada táctica en Ceuta, o poder de Rabat maquina a súa próxima provocación. E a esperanza republicana semella arredarse máis e máis do NW de África.