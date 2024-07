Unha das últimas edicións do curro do Galiñeiro. / Marta G. Brea

Que Vigo sexa cabeza dun importante territorio hípico non é cousa que forme parte do seu tópico urbano e comarcal. Avisan diso os cabalos de Oliveira que reciben o viaxeiro ao final da Avenida de Madrid. Até hai pouco tempo, a cidade universitaria de Vigo, en Marcosende, acollía cabalos bravos que andaban entre as facultades, cousa única no mundo. Hai dous ou tres domingos celebrouse o curro do Galiñeiro, que se nutre de cabalos ou bestas, ou burras, dos territorios municipais de Vigo e Gondomar, con donos que son veciños das freguesías de Zamáns e de Vincios.

A poucos metros da raia divisoria dos concellos, érguese o curro físico do Galiñeiro, chamado así por se achar situado no monte de tal nome, en partes altas e próximas ao lugar arqueolóxico de Agua da Laxe. O que nos sitúa moi dentro da Prehistoria. Este curro aparenta o máis arcaico da contorna xa que carece de estructura de pedra e funciona, coma fixeron todos os antigos, cun valado de troncos que, segundo me din, foi renovado este ano.

O curro sitúase próximo a unha estación de arte rupestre. Alí desprega a pompa e ceremonia do petroglifo que os arqueólogos chamaron, imaxinativamente, “a Pedra das Procesións”. Alí figuran obxectos como alabardas, e outros enigmáticos, en parada tal vez militar. A carón, outro enorme penedo deixa ver a famosa espada que reproduce, enormemente agrandada, unha verdadeira arma da Idade do Bronce, que aínda sobrecolle.

Cando se ceiban as bestas, despois de seren marcadas (xa non se fai) as novas e, ben saneadas as vellas, os rinchos nervosos das chamadas á reorganización das greas resoan polo Galiñeiro e os asistentes levarán o seu son grimoso no fondo do cerebro durante toda a noite.

Aínda ten máis misterios o monte maior de Vigo, que é o Galiñeiro. Nas partes altas hai unha cova natural onde pervive un mito que segue impondo respecto. Estamos a falar da Serpe do Galiñeiro, que só se menciona en voz baixa aínda que se dubide da súa existencia. A Serpe habita a cova e pode cobrar unha moza das aldeas próximas, que será devorada sen piedade. Pódese aplacar a súa fame deixándolle na entrada da cova leite en abundancia para que se entreteña e beba. Eu teño visto, dentro desta cova intimidante, cachos de louza polo chan e, mesmamente, cartóns de leite ben recentes.

Da raza predominante nos cabalos do Galiñeiro, que é a oficializada como PRG (pura raza galega) trataremos outro día. Unha recordo garimoso para Joaquín González Troncoso, que tanto traballou pola nosa raza equina e todo o que se refire a ela.

