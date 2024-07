Todas as cántigas

Cando souben que se designaba para o Día das Letras o tema das nosas cántigas populares, asaltoume a pregunta de por que non se fixera antes. O corpus, numeroso e variado até a vertixe, destas cántigas expresa tópicos e sentimentos universais pero centrados na vida cotián do pobo galego. Falamos agora de lingua e literatura popular de carácter oral, anónima e monolingüe.

Deixamos, para os coñecedores, a dimensión musical en que se sosteñen os textos. Sen necesidade de voltar a Herder, ou mesmo facéndoo co tempo e co mar contrarios, somos entusiastas desta poesía colectiva que tivo autores e autoras xeniais cuxos nomes se perderon para sempre no pozo piago do pasado comunal. Fascinado polos poemas populares que lle florecían ao pé do castelo, o duque Guilhem de Peiteus fundara a primeira literatura popularista en lingua romance: a occitana. Estamos no século XII.

Logo, as nosas cantigas de amigo e de escarnio apareceron, no ronsel das occitanas, coma laicistas, gozadoras do mundo e da carne, e estupendas. Elas foron previas ao cancioneiro popular vixente. Penso en Antífona da Cantiga (Galaxia,Vigo 1951) de Cabanillas, e na obra de Domingos Blanco A poesía popular en Galicia (1745-1885), Xerais, Vigo, 1992. Alí está a nación oral coas súas universais e particulares claves líricas. Alí, os versos do máis fermoso erotismo que poida ousar un poeta: “acórdate, miña nena, / daquelas noites de vran. / Ti contabas as estrelas, / eu as areas do chan.” Alí, o rencor vivo contra o abuso da autoridade: “Ese que vai por aí / co tricornio ladeado / inda me debe unhas contas / pola morte de mi hermano”. Ou a angustia do tempo fuxidío: “Estreliña do luceiro, / a da moita claridá. / Vaise a noite, vaise o día / vaise a nosa mocedá”. Aínda finos matices na declaración do bon amor: “O mar anda que desanda,/ anda que desaparece. / O meu amor nunca dorme / anque parez que adormece”.

Vemos nas cántigas populares a man xenial de Rosalía coma primeria interventora con autoridade para puntear a muiñeira nacional-popular do dereito e do revés. Outro, en Finlandia, mirou cousas semellantes e fixo o seu Kalevala. A miña xeración literaria tivo a fortuna de que lle saíse ao camiño da vida a Antífona de Cabanillas, editada cuns comentos de Isidoro Millán que determinaron vocacións e dedicacións de por vida á filoloxía galega. O século XXI está a espera dunha nova visión do noso cancioneiro popular. O próximo Día das Letras Galegas pode ser o factor desencadeante de tal proceso.

