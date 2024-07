Farsantes ao poder

Pensaba eu en escribir esta bagatela sobre a arelanza dun mundo multilateral no cal os EE UU voltasen ás súas orixes revolucionarias e liberadoras de 1776. Ou sexa: que esta potencia abandonase o imperialismo. A guerra de Ucraína e a carnicería brutal de Palestina serían, neste soño, solventadas por vía de negociación, e para sempre. Seguiría unha era de paz, nunca exenta de profundas e necesarias contradicións, que permitiría o acougo.

Pero unha sucesión de feitos encadeados mudou velozmente o meu estado de ánimo. O raro e mal explicado intento de asasinato de Trump, e a renuncia de Biden á candidatura presidencial dos Estados Unidos, situounos no centro mesmo da pior opción. Esta é a dun presidente norteamericano aloucado e sen principios capacitado por lei para levar a Humanidade á catástrofe bélica.

Otros artículos de Xosé Luis Méndez Ferrín Os camiños da vida Curro do Galiñeiro Segunda Feira Todas as cántigas Os Camiños da Vida A Nova Fronte Popular

Na nosa mente crúzanse reminiscencias e os temores amosan, coma ratos, o fuciño nos recunchos da conciencia. Por aí nos andan aquelas 'Consideracións sobre as causas do grandor dos Romanos e da súa decadencia', o erudito e belo discurso de Montesquieu. “Vén al maio”, igualmente, o 'Caligula', drama terríbel de Albert Camus sobre tolemia e poder absoluto que X.M. Beiras soía citar a propósito do feixismo máis próximo a nós.

O valumbo político que nos leva a todos, contén, alén dos EE UU, outras realidades que poden afectar o imperialismo. Falamos da Federación Rusa, que é o país máis extenso do planeta e o máis rico en recursos naturais. E de China, o máis poboado da Terra, que nunca quixo arriar as bandeiras do proletariado e das clases aliadas do proletariado.

Con Trump no cumio do Imperio pode desencadearse a guerra máis terríbel e un desorde que nos leve a todos a onde non se sabe. Pero tamén é verdade que hoxe existen uns douscentos estados soberanos no mundo, moitos máis dos que nunca houbo.

Esta diversidade non é maldición de ningún deus, senón unha vitoria (a miudo non desexada e, case sempre, oculta) do dereito das nacións á súa autodeterminación. Se cadra, esta eclosión das identidades sexa a característica propia da nosa época, o que nos retrotraería á fundación da ONU e ao pulo nobre, aínda que insuficiente, que esta organización leva aplicando á causa da Paz. Orabén, os Trump, os Johnson, os Milei, son ou non son un produto da lóxica cultural e necesidades do capitalismo tardío como xa, noutra dimensión, fora o posmodernismo para Jameson? Estamos ao axexo.

Suscríbete para seguir leyendo