La duodécima edición de 'MasterChef' no se libra de la polémica. Si bien en su primer episodio se hizo viral el momento en el que una concursante eliminada desvelaba ser la hermana de Amaia Montero, en su segunda entrega también llamó la atención de los espectadores por el discurso negacionista de David, uno de los concursantes.

Este joven es un legionario que cree que la Tierra es plana. Ya había mencionado sus ideas durante el primer capítulo, pero decidió volver a incidir en ellas. Ocurrió cuando Santiago Segura, quién estuvo en su día en la edición celebrity del concurso, acudió a la presentación de los platos de la primera prueba. Jordi Cruz sacó el tema y él le expuso al cómico su teoría sobre el planeta: "No creo que sea redonda, no sé exactamente cómo es. Hay muchas teorías y me cuadran más las teorías alternativas que he podido llegar a escuchar que lo que defiende la ciencia que nos han vendido hasta el día de hoy".

Segura, entre risas, le preguntó qué pasaba con las fotos hechas desde el espacio, a lo que el aspirante le contestó que estaba seguro de que eran imágenes creadas por un ordenador.

"No me creo prácticamente nada de lo que sale en las noticias. Me informo a través de los medios que considero adecuados para el nivel en el que yo me encuentro del despertar de conciencia", concluyó el legionario.

Las críticas no tardaron en llegar. "Es una vergüenza que se permita este tipo de discursos en una televisión pública", señaló un usuario de X. Otros optaron por la "pena": "¿Y a mí que me da ternura este pobre, en su soberbia ignorante?", señalaba otra.

Al igual que en su estreno, el formato tuvo un buen porcentaje de audiencia (un 13,1%) pero lo visualizaron menos del millón de espectadores al que acostumbraban en otras ediciones.