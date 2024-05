Ángel Cristo ya está de vuelta en España tras su expulsión disciplinaria de 'Supervivientes'. El concursante puso fin a su concurso después de que la organización dijera 'hasta aquí' después de que se escapara durante horas.

Todo parecía apuntar a que Ángel Cristo iba a ser vetado en la cadena después de que sacara a la luz supuestas presiones por parte de la organización para que no hablara de la agresión de Arantxa del Sol, pero nada más lejos de la realidad. El hijo de Bárbara Rey ha continuado siendo el protagonista en la última gala de 'Conexión Honduras'.

Ángel Cristo hizo un repaso de su paso por Honduras, pero de una forma muy diferente a lo que se esperaba de él. Después de como salió del concurso, eran muchos los que pensaban que el hijo de Bárbara Rey iba a regresar con ganas de dar caña al programa. Para sorpresa de todo, el concursante decidió cambiar por completo su comportamiento y mostrarse de lo más calma y sereno, dejando sin palabras a la audiencia y a la propia Sandra Barneda.

"Principalmente me arrepiento de las últimas palabras que dije. No puedo justificarlas. Lo único que puedo hacer es pedir disculpas y perdón a la gente que le pudo ofender. En ese momento me expresé mal y solamente puedo pedir perdón sin justificaciones", comenzó diciendo al entrar en plató.

"Eres muy inquietante… No sé si me estás siendo sincero o si vienes diciendo ‘voy a estar como de perfil bajo’… ¿Vas a ser sincero esta noche?", le preguntó entonces Sandra Barneda viendo la dinámica que estaba llevando el concursante durante la entrevista.

"Yo he sido yo mismo todo el concurso con mis momentos buenos y mis momentos malos y eso se ha podido ver. Ahora mismo estoy muy sensible porque de repente salir de ahí y volver a la civilización ha sido un golpe muy fuerte", explicó. "Independientemente de mi carácter que yo lo tengo, soy una persona muy tranquila que me gusta el silencio y la paz y hoy no tengo por qué enfadarme. Allí me atacaban muchísimo desde el principio. No entendía el por qué. Cada vez que empezaba a relajarme, a disfrutar el concurso, siempre pasaba algo y retrocedía."

La audiencia desconcertada con la actitud de Ángel

Sandra Barneda no fue la única que se quedó desconcertada con la actitud del concursante. Los espectadores del programa señalaron el increíble cambio de comportamiento de Ángel Cristo en apenas unas horas.

"Parece que está sedado", "¿qué le han dado?", o "le veo dopadísimo" fueron algunos de los comentarios más repetidos en 'X' sobre la actitud de Ángel.

También hubo quien consideró que este cambio podía estar más relacionado con una estrategia para enternecer al espectador y a los propios colaboradores del programa o porque recibió algún toque de atención por parte del programa.