Ángel Cristo ya está de vuelta en España tras su expulsión disciplinaria de 'Supervivientes'. El concursante puso fin a su concurso después de que la organización dijera 'hasta aquí' después de que se escapara durante horas.

Todo parecía apuntar a que Ángel Cristo iba a ser vetado en la cadena después de que sacara a la luz supuestas presiones por parte de la organización para que no hablara de la agresión de Arantxa del Sol, pero nada más lejos de la realidad. El hijo de Bárbara Rey ha continuado siendo el protagonista en la última gala de 'Conexión Honduras', en la que además de hablar de su paso por el concurso y enfrentarse a sus últimos momentos en la isla, destapó de nuevo a la organización y contó su verdad de lo ocurrido con su compañera.

"Primero, ella no me dio una colleja. Me dio tres puñetazos. Yo no he hablado de ella ni de su marido. Ella me dio tres puñetazos aprovechando que no había cámaras en la lancha y sí había testigos y le llamaron la atención", comenzó diciendo. "Lo vio Kiko, lo vio Javi, lo vio Marieta, lo vio Miri y lo vio el lanchero y el inspector de la lancha", destapó. Una versión que el propio Javier Ungría, presente en plató, se apresuró a confirmar. "Se abalanzó sobre él."

"El lanchero y el inspector informaron al equipo y desde dentro del programa se me recomendó que, para no avivar mis problemas de violencia de género, era mejor dejar pasar el tema", señaló sobre las supuestas presiones que llegaron por parte de la organización. Unas acusaciones que Sandra Barneda se apresuró a desmentir.

"Ah vale, pues no me preguntéis. Vale, pues entonces no me exijáis cosas que no queréis que diga. Se me recomendó no darle importancia a ese asunto y dejarlo pasar", insistió.

"¿Quieres que diga que no me expliqué bien y que dio lugar a confusión y que por eso el equipo del programa en ningún momento supo lo que había pasado?", le preguntó a la presentadora ante la actitud que estaba teniendo. "Se te repitió si te habías sentido agredido, y tú dijiste que no", le recordó Sandra Barneda.

"Se me dijo: ‘vienes de un año complicado, si esto se comenta, es mejor no hacerlo porque se puede reavivar el tema de violencia de género que has tenido en España’. Me habéis pedido la verdad y esa es la verdad. Se me recomendó no seguir con el tema, ¿por qué tengo que mentir?", terminó diciendo.