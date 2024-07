'Así es la vida' llega a su fin. El programa presentado por Sandra Barneda y César Muñoz que llego a Telecinco hace un año, coincidiendo con la polémica cancelación de 'Sálvame' es ahora quien se despide de la parrilla del canal de Mediaset. La audiencia lo dice todo, cierra esta etapa con una media del 9,1% y poco más de 850.000 espectadores diarios desde el pasado septiembre.

A partir del lunes, las tardes volverán a ser patrimonio de Jorge Javier Vázquez con "El diario de Jorge". Ante este adiós, Sandra Barneda no pudo contener las lágrimas y aprovechó también la ocasión para mandarle un recado a Jorge Javier. "Nos da mucha pena pero la vida gira, cuando se cierra una puerta se abre otra. Nos lo hemos pasado muy bien. Esto es un programa que a mí me pilló completamente en shock, doy las gracias a Juanra, a Mediaset por confiar en una franja que ha sido tan complicada" se arrancaba la presentadora. "Llegamos después de un programa muy grande, que se tiró 14 años con muchas, con muchas críticas injustas. Nosotros siempre hemos puesto una sonrisa a vosotros, sabíamos que lo teníamos difícil. Traspasamos el verano y hemos tratado de estar aquí, aunque hemos sido pequeñitos, con un corazón muy grande avalado por estos colaboradores que para mí habéis sido lo más tratando de no hacer daño a nadie", continuaba antes de desearle mucha suerte a Jorge Javier: "Mucha suerte a Jorge Javier Vázquez, al programa que viene. Hacemos honor al título del programa, así es la vida. Unos finalizan y otros empiezan".

Polémica hasta el último momento

El último programa de 'Así es la vida' no ha estado exento de polémica, en este caso de la mano de Antonio Montero y sus comentarios sobre la posible relación de Sofía Suescun y Logan en "Supervivientes All Star".

Después de especular sobre los sentimientos de ella hacia él y alabar las cualidades del concursante, han puesto el foco en unas declaraciones de Suescun. "Y Sofía diciendo si tengo hijos quiero que se parezcan a Logan", soltaba Antonio Montero, que fue cortado y corregido por Sandra Barneda. "No, quiero que se parezcan a Logan no, que salgan como él, no que se parezcan", le rectificaba la presentadora. "Ya está malmetiendo", se escuchaba decir a Gema Fernández