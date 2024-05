'First Dates' es uno de los programas más exitosos de la televisión. Cada noche Carlos Sobera y su equipo abren las puertas al restaurante del amor en el que personas de lo más variopintas tratan de encontrar el amor.

En el programa se ha visto de todo, pero lo que no se había encontrado antes el presentador había sido un soltero que llegó al programa andando desde Galicia. Jesús, un ganadero de 38 años que vive junto con otros cinco vecinos en Labrada, una parroquia de Abadín (Lugo), se ha presentado en el programa de una forma muy peculiar y es que decidió dejar el tren a un lado para ir caminando a conocer a su cita. De hecho, tal y como él mismo confesó, no era la primera vez que lo hacía.

Cuando Carlos Sobera le dijo que había trenes él le ha enseñado un artículo para demostrarle que lo había hecho antes. Una vez se fue a Barcelona para un trabajo, le timaron y se regresó a Galicia andando en seis días porque no tenía dinero.

Jesús le contó al presentador que habla muy alto porque su abuela no escuchaba bien y se le quedó la manía, que tiene dos caballos, tiene ganado… Está viviendo con sus padres y tienen unas 60 vacas. "Soy el único joven que hay en mi aldea”.

Kelly fue la chica que el programa consideró más compatible con el gallego. Al verla, Jesús se ha quedado prendado. "Me ha encantado, no esperaba que fuera tan guapa”, dijo. “Uf, madre mía, puro fuero, candela, me derrito”, aseguró cuando descubrió que era brasileña.

Ella quiere conocer Galicia y el gallego le ha ofrecido enseñarla montar a caballo y hasta ponerla una casa. "Te llevo al fin del mundo”, le dijo para continuar durante la cita diciéndole lo mucho que le gustaba.

Después de haber pagado la cita a medias, los dos decidieron que querían seguir conociéndose y que Galicia podría ser un buen destino para hacerlo.