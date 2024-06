Las parejas que acuden a 'First Dates' no tienen demasiado tiempo para conocerse, así que algunas deciden aprovechar cada minuto para obterner la mayor cantidad de información posible. Incluso se lanzan a hablar de temas tan trascendetes como es el de tener hijo. Otras prefieren quedarse en un plano más superficial y trivial. Una de las últimas parejas que dejó en shock a los espectadores optó por ser de las primeras

El programa de Carlos Sobera junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Madre soltera

Fue el caso de Sabrina y Alejandro. En un momento dado de la cena, surgió el tema de los hijos. Ella aseguró que le gustaría ser madres soltera, algo que descolocó a su cita, lo que provocó una sonada reacción en el. “Pues, has venido al programa idóneo, eh” le espetó, una idea que desarrolló luego ante las cámaras, explicando que “se supone que estás buscando el amor, para esto estamos aquí. Ese término de madre soltera a mí sí que me rechina un poco en la mente”.

Pero el tema de la descendencia no terminó ahí. El siguiente en dar un paso adelante fue Alejandro, para sentenciar que "yo no creo que tenga hijos". Como bien describió Sabrina, "un cuadro" de situación.

Con este panorama, poca duda cabía sobre cual sería su decisión tras la cena. Esta pareja de 'First Dates' no quería repetir encuentro. “No quiero una segunda cita, porque hay varias cosas que no me ha cuadrado, como que no quieres ser padre o las dietas que yo no llevo. Físicamente, no eras 100% mi prototipo”, argumentaba Sabrina.

“No tendría, básicamente lo hemos hablado todo y ha quedado superclaro el tema de ser padres, del gimnasio, de la alimentación. Quiero alguien afín a mí en ese sentido" añadió Alejandro.