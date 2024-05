Los concursantes de 'Supervivientes' llevan en el programa dos meses. Durante todas estas semanas se han forjado relaciones de amistad, discusiones y han surgido conversaciones muy profundas con las que han tratado de conocerse unos a otros.

A lo largo del día, los supervivientes tienen muchas horas muertas y durante ese tiempo suele aprovechar para abrirse un poco y destapar aspectos de su vida desconocidos tanto para sus compañeros como para los espectadores.

Fue durante una de las conversaciones que Miri tuvo con Pedro García Aguado, donde reveló uno de sus momentos más complicados en su infancia cuando se enteró de que su padre era gay.

"Mi padre es gay. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 8 años. El tema es que hace 20 años, no es como ahora, yo con esa edad no era ni lo suficientemente mayor para entenderlo, ni tan pequeña como para no enterarme de nada. Entonces, decidieron no contármelo y me acabé enterando por mis amigas", confesó.

La concursante iba por ese entonces a "un colegio de monjas donde la homosexualidad era tratada como una enfermedad". Una educación que provocó que durante un tiempo estuviera distanciada de su padre. "No le podía ni ver, sentía asco", confesó.

"Pero qué valiente, también", apostilló entonces Pedro García Aguado. "Es un campeón, un luchador máximo", afirmó ella.

Cuando Miri creció su padre buscó un acercamiento con ella y desde ese entonces se han vuelto inseparables. "Lo amo", concluyó, dejando muy claro que su padre es un pilar indispensable en su vida y prueba de ello fue el bonito reencuentro que protagonizaron en 'Supervivientes'.