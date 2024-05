Kiko Jiménez ha vuelto a la carga. Hace un par de días insinuó que las playas de Honduras podrían haber sido testigo de una posible infidelidad de uno de los concursantes. El novio de Sofía Suescún dejó caer que Marieta y Gorka se daban besos fuera de cámaras.

Marieta lo negó en su momento, pero el concursante parece querer seguir metiendo el dedo en la llaga y en la última gala de 'Superivientes' y, para sorpresa de todos sus compañeros, puso contra las cuerdas a los dos protagonistas de sus acusaciones.

"Es la hora de contarnos las verdades porque como ellos tienen sus verdades, pues voy a contar la verdad. Bueno, les voy a dar la oportunidad de contarlo ellos. Gorka, Marieta, compartidlo con la audiencia. Si queréis podéis compartirlo", espetó Kiko. "Me ha dejado en shock. No sé de qué me habla, no sé qué verdad dices", dijo Gorka. "Cuéntalo, si yo no sé de lo que está hablando. Si todo el mundo está viendo que eres un mentiroso compulsivo. ¡Cuenta otra mentira más!", le animó.

"Yo he visto a Gorka y a Marieta comerse la boca, darse un beso. Eso ha pasado aquí", soltó entonces Kiko revolucionando a los concursantes, en especial a Gorka que no pudo disimular su enfado ante las acusaciones del concursante.

"Voy a ponerme aquí y le voy a decir a todos mis compañeros a ver si eso es verdad… ¿Quién me ha visto? Eres un mentiroso compulsivo. ¿Sabéis lo que tiene que hacer este hombre? Pisar a la gente para que él brille. Es el tío más sucio y más feo de lo que he visto en mi vida. Es un mentiroso compulsivo y no te quiero ni ver. ¡Qué sucio eres tío!", le dijo.

Marieta también quiso pronunciarse al respecto. La otra protagonista de la historia también quiso desmentir a Kiko. "Eso no se ha producido porque yo no tengo nada que perder y lo podría decir perfectamente y no ha pasado", aclaró.

¿Quién miente en esta historia? Por el momento parece que los concursantes no se ponen de acuerdo sobre lo que ha ocurrido realmente entre ellos.