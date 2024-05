Antena 3 busca, una edición más, a la mejor voz infantil en una de las grandes apuestas de su programación. Hace un mes, volvió a la cadena de Atresmedia "La Voz Kids", que este año, cuenta con una nueva mecánica muy parecida a su versión de adultos.

Serán 12 programas, que cuentan con tres caras que repiten en los sillones, y una nueva artista que vivirá por primera vez la experiencia de estar al otro lado en un concurso de talentos.

Se trata de Lola Índigo, que comenzó como concursante de OT hace varios años, y que ahora es una de las referentes del panorama musical español. Mimi que ya fue asesora en este programa se convierte en coach, y se une a David Bisbal, Rosario y Melendi, de los más veteranos que ocupan los sillones de este espacio.

Y en esta quinta edición se ha vivido una de cal y otra de arena con respecto a la participación gallega. En la última gala (la cuarta), celebrada este pasado sábado, una de las candidatas más pequeñas de la edición se quedó a las puertas de las batallas después de interpretar "La gata bajo la lluvia". Daniela González, de tan solo 7 años, demostró su desparpajo en el escenario con este tema clásico de Rocío Dúrcal que, sin embargo, no obtuvo la recompensa esperada.

Durante la entrevista previa, la pequeña gallega explicó que le gustaría seguir los pasos de su madre, que en su día fue cantante de orquesta, así que cuando los 'coaches' le aconsejaron que se presentara el año que viene, no lo dudó.

Y es que ninguno se dio la vuelta, y al verla, los cuatro jueces mostraron su sorpresa al comprobar lo pequeña que era, de ahí que Rosario destacase su valentía: “Esta canción es muy difícil”, afirmaba. David Bisbal, por su parte puso en valor el sentimiento que le ponía en una de las frases de la canción.

Carmen pasa a las batallas

Una semana antes se celebraba la tercera gala de audiciones a ciegas, y ahí, el talento de Carmen Cuevas, una niña de 11 años originaria de Ames -cerca de Santiago-, pero vecina de Ourense, sí logró conquistar al jurado del talent show, haciendo, además, pleno.

Aunque un fallo técnico casi deja fuera a dos de los coaches que habían apretado el botón cuando escucharon a la pequeña interpretar "Tu falta de querer", de Mon Laferte.

Vestida de rojo, "mi color de la suerte, a juego con el plató de 'La Voz Kids'", Carmen se subió al escenario del talent show de Antena 3 muy nerviosa.

Al principio parecía no convencer a los coaches, pero su actuación fue mejorando conforme iban pasando los minutos haciendo que, finalmente, Melendi y Rosario tomasen la iniciativa de darse la vuelta. Sin embargo, para sorpresa de todos, sus sillas no pudieron girarse al pulsar el botón.

Se trataba de un fallo técnico que se solucionó en segundos, para tranquilidad de sus familiares que pasaron del llanto a la euforia cuando David Bisbal y Lola Índigo se unieron a Melendi y Rosario haciendo que los cuatro sillones se dieran la vuelta.

"Qué bonita interpretación", le dijo Rosario nada más terminar la actuación que le valió el pase a las batallas grupales, la siguiente ronda del programa. "Lo que más me ha gustado de ti es cómo estabas interpretando la canción, que me la estaba creyendo". "Tienes una voz muy bonita. Has afinado muy bien. Te he visto disfrutar encima del escenario", le dijo Melendi en su valoración.

Al final tuvo que elegir 'coach' y la pequeña gallega se decantó por Lola Índigo, de la que se declaró "muy fan".