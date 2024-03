Malu, la hija del exfutbolista gallego Michel Salgado, ha 'explotado' en redes sociales. La joven cantante, que reside en Miami debido a su carrera profesional, ha contestado a quienes cuestionan sus méritos por tener un padre famoso. Gran parte del público la conoce por su aparición en 'La Voz Kids', programa en el que no logró convencer a ninguno de los 'coaches'.

La artista concretamente se refiere a un artículo publicado en el diario 'La Vanguardia' el pasado día 4 de marzo titulado 'Por qué ser hija de futbolista supone un atajo para alcanzar la fama'. A raíz de ello, Malu expuso en Instagram su enfado con un enunciado que parece que siempre le ha acompañado a lo largo de su vida. “Es muy difícil tener que estar demostrando lo que valgo constantemente y que la gente siga hablando de más sin saber. Yo sé lo que valgo", espetó. A ello añadió: "Increíble lo que hay que leer y escuchar... ¿Por ser hijas de futbolistas, ni trabajamos ni estudiamos, o cómo es esto? Lo de la prensa es de otro mundo”.

Además, quiso dejar claro que sus logros son fruto de su trabajo: "A veces estas cosas me afectan porque lucho cada día por mis sueños. Aparte, no sabéis lo que puede estar pasando una persona en su vida privada”.

En un conjunto de 'stories', la hija de Michel fue desglosando varias razones que generaron su rechazo a la información citada. En otro de ellos, explicó con detalle algunos de sus mayores esmeros. "En mi caso, ¿ha estado mi padre en el estudio grabando 12 horas diarias sin parar? ¿Ha sido él quien ha hecho mis exámenes finales en la universidad o ha estudiado 100 horas semanales? Es muy fácil hablar de nuestros padres cuando todo el esfuerzo lo ponemos nosotras para conseguir lo que queremos y lo que soñamos. Somos personas que tenemos sueños. Pero, desafortunadamente, sea lo que sea a lo que decidamos dedicarnos, se nos va a criticar igual. Si no es por una cosa, es por otra”, abundó.

Finalmente, envió un mensaje "a toda la prensa española": "Nuestros padres (los futbolistas) ni trabajan ni estudian por nosotras”.

Esta misma tarde de domingo, incluyó otra historia en su Instagram agradeciendo a las personas que la han 'arropado' en las últimas horas: "Me quedo con lo bueno y con la gente que me rodea y me apoya".