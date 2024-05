En la última gala de 'Supervivientes', Aurah protagonizaba un buen susto cuando se encontraba transportando un cubo de agua que había llenado demasiado, lo que provocó que se cayese durante uno de los obstáculos que debía sortear en el circuito diseñado. Tras precipitarse al suelo, empezó a gritar del dolor mientras se retorcía sobre la arena.

Unas horas después de su sonada caída y tras ser evacuada de urgencia, el programa quiso dar el parte médico de la concursante. "El equipo médico está atendiendo a Aurah que ha sufrido una caída durante el juego de localización. Nosotros solo hemos visto a Aurah tumbada y desde aquí queremos trasladarle tranquilidad a toda la familia. La están atendiendo y en cuanto tengamos más información se la comunicaremos, pero por favor, tranquilidad", aseguraba Jorge Javier.

Tras pasar varios días aislada sometiéndose a diferentes pruebas médicas para comprobar como evolucionaba, la concursante conectó con Sandra Barneda para informar sobre su estado. "Estoy muchísimo mejor, fue un susto terrible, una caída brutal que no me esperaba para nada. Me siento mal hasta que no me diga el doctor que puedo seguir porque quiero volver y luchar hasta el final", confesó.

La presentadora, que tenía entre sus manos el parte médico, le comunicó la decisión final. "Tras comprobar que la contusión que sufrió no presenta ninguna repercusión ósea ni visceral y viendo la buena respuesta al tratamiento, la concursante puede regresar a la playa...", anunció. "Seguirá con el tratamiento y hasta consolidar su mejoría no efectuará las pruebas hasta que médicamente sea aconsejable".

"Estoy contenta, quiero hacer las pruebas, quiero recuperarme totalmente. Estoy dispuesta a llegar a la final, a terminar con lo que empecé y estoy contenta con el resultado que me han dado", dijo ella visiblemente ilusionada de poder regresar con sus compañeros y continuar en el concurso.