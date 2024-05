Kiko Matamoros llevaba días advirtiéndolo. En el estreno de 'Ni que fuéramos' iba a contar su verdad de lo que escondía el concurso de su hija Laura en 'Supervivientes'. El colaborador leva meses cargando contra el programa por cómo han actuado con la concursante y lo que pretendían sacar de ella. Por ese motivo, en el primer programa no se cortó en contar todo lo que llevaba callando este tiempo.

El colaborador ha querido expresar su indignación con Mediaset por la presencia de Makoke en los platós. "Yo empiezo a revolverme desde el minuto 1 porque ya veo una presencia en el plató de una persona que no tiene mucho sentido porque no ha estado en el reality", expresa.

"¿Laura por qué sabe que Makoke está en plató? Porque cuando ella viaja a Honduras no sabía nada. Todo ha sido provocado clarísimamente para tener un contenido, que me parece bien. Tienen un objetivo que es entretener y entiendo que es lícito moralmente, pero te podrá parecer mejor o peor, sin ser un delito, determinada manipulación. Mi hija sabe que Makoke está en plató porque alguien de la organización se lo dice", confiesa.

"Tienen un objetivo claro que es vamos a jugar y por eso Laura dice lo de ‘le dedico el salto a una señora que está en plató’. Yo tengo mucha información de lo que ha pasado ahí y tengo conversaciones con gente que ha estado allí y por eso digo que van a tener que elegir entre susto o muerte", advierte.

"La última manipulación se produce ayer que es cuando le andan a Lorena Morlote para que haga de cebo para que vuelva a picar y vuelva a hablar de Makoke", asegura haciendo referencia a la llegada de Laura al plató de 'Supervivientes'.

"Yo que estoy al corriente de los movimientos que se están haciendo. Llamé a Lorena y le dije que le dijera al oído que no entrara al trapo, y no les jodí el pasodoble porque han hecho récord, pero desde luego la previsión que teníais de fuegos artificiales a beneficio de los pobres no se produjo."

"¿Tú no podías ir a defenderla?", quiso saber María Patiño a lo que él respondió un tajante 'no'. "A mí me llaman hace dos días o tres porque he publicado cosas en redes que a lo mejor ellos no quieren dar una imagen sectaria de que alguien ha jugado en condiciones de inferioridad, pero yo no les iba a blanquear al ir a recoger a mi hija y por eso no voy. Yo no iba a blanquearles con esa actuación", concluía.