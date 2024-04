Las polémicas declaraciones Pipi Estrada en las que decía que Terelu Campos había sido despedida de 'Mañaneros' en TVE siguen dando que hablar. Hace aproximadamente una semana, el periodista deportivo aseguraba que su expareja había accedido a visitar '¡De viernes!' a hablar de su sobrino porque pasaba por problemas económicos debido a su reciente cese.

Sin embargo, Terelu volvió al programa de Jaime Cantizano y, lejos de retractarse, Pipi Estrada siguió añadiendo detalles a su exclusiva: "Yo aquí dije Terelu había recibido una llamada y que, de momento, no contaban con ella. No dije que fuese despedida fulminantemente".

Ante las acusaciones de alguno de sus compañeros, como Omar Sánchez, que le recriminaban estar yendo demasiado lejos con lo ocurrido, Pipi Estrada se revolvió todavía más y acusó a Terelu Campos de "tráfico de influencias". "Si tú pagas a una empresa privada, pues es una empresa privada que hace y deshace como quiere, pero con el dinero que pagamos todos, cuando hay tráfico de influencias...", terminaba concluyendo el colaborador de 'Fiesta'.

Terelu Campos responde con contundencia a Pipi Estrada

Precisamente cuando 'Fiesta' se encontraba en su punto final, conectaban en directo con el Wizink Center de Madrid, con motivo del concierto de Isabel Pnntoja, y uno de sus reporteros pudo entrevistar a Terelu Campos, que había sido invitada y aprovechó la ocasión para responder a su exnovio. "Espero que un compañero tuyo se retracte porque me ha acusado de un delito. Un beso enorme a Emma", declaró la televisiva al micrófono de Telecinco.

Ante las declaraciones de Terelu, Pipi Estrada se vió obligado a dar marcha atrás en sus palabras: "Me he excedido. Lo que quería decir es que hubo un problema con el programa de la mañana y ese problema se solucionó y evidentemente cuando tienes amigos se arreglan las cosas".

No obstante, no fue suficiente para Emma García, que instó a su compañero a disculparse de verdad. "No quería decir exactamente eso. Pido perdón. Pido disculpas porque no era mi intención decir eso", terminó añadiendo el colaborador.